뉴진스, 활동 시작하나…민지 포함 4인 스페셜 필름 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 데뷔 4주년을 맞은 그룹 뉴진스가 긴 침묵을 깨고 스페셜 필름을 공개했다.

소속사 어도어는 22일 공식 유튜브 채널을 통해 스페셜 필름을 게재했다. 이는 지난 2024년 여름 발매된 일본 데뷔 싱글 '슈퍼네추럴(Supernatural)' 이후 약 2년 만에 민지, 하니, 해린, 혜인이 뭉쳐 만든 콘텐츠다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 뉴진스의 데뷔 4주년 기념 스페셜 필름 단체컷. [사진=어도어] 2026.07.22 alice09@newspim.com

어도어 측은 "오랜 시간 기다려 주고 계신 팬분들과 데뷔일을 함께 축하하고 싶은 멤버들의 마음을 모았다"라며 "버니즈 여러분이 반가운 마음으로 즐겨주시길 바란다"라고 전했다.

영상은 달빛이 비치는 선선한 여름밤, 민지를 시작으로 하나둘씩 모이는 멤버들을 보여준다. 이들은 환하게 웃으며 서로의 손을 맞잡고 어딘가를 나란히 응시한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 뉴진스의 데뷔 4주년 기념 스페셜 필름 개인컷. [사진=어도어] 2026.07.22 alice09@newspim.com

멤버별 개인 필름 4종도 더해졌다. 민지, 하니, 해린, 혜인의 소소한 일상이 각각 담겼다. 평온한 하루 속 버니즈(팬덤명)를 향한 변함없는 애정이 영상 곳곳에 녹아 있어 시선을 사로잡는다.

2022년 7월 22일 데뷔한 뉴진스는 국내외 주요 차트에서 여러 최초·최단·최고 수식어를 새로 쓰며 인기를 끌었다. 미국 빌보드 '핫 100'과 '빌보드 200', 영국 오피셜 차트 등에 단골로 이름을 올렸다.

뉴진스는 스페셜 필름과 후속 콘텐츠로 뜻깊은 4주년을 만들어갈 예정이다.

뉴진스는 2024년 하이브와 민희진 전 어도어 대표 간의 경영권 분쟁으로 인해 소속사 어도어 측에 전속계약 해지를 통보하고 독자 활동을 시도했다.

그러나 법원이 어도어 측의 가처분 신청을 인용하며 독자 활동에 제동이 걸렸고, 지난해 11월 멤버 해린과 혜인이, 12월에는 하니가 소속사로 복귀했다. 민지의 경우 소속사 복귀 여부를 놓고 "논의 중"이라는 입장이 유지된 바 있다.

alice09@newspim.com