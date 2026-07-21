[프로축구] 권창훈 떠난 제주, 알바니아 출신 윙어 치나리 영입

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 제주가 알바니아 출신 윙포워드 치나리를 영입하며 권창훈의 공백을 메웠다.

제주는 21일 "알바니아 출신 윙포워드 치나리를 영입해 공격진을 강화했다"라고 발표했다. 최근 인도네시아 페르시자 자카르타로 이적한 권창훈의 빈자리를 채우기 위한 영입이다.

[서울=뉴스핌] 제주의 새로운 윙포워드 치나리. [사진 = 제주 SK] 2026.07.21 wcn05002@newspim.com

치나리는 2014년 알바니아 명문 KF 블라즈니아 슈코더르에서 프로에 데뷔한 뒤 2018년 FC 파르티자니 티라나로 이적해 알바니아 수페르리오레 우승과 알바니아컵, 알바니아 슈퍼컵 우승을 경험했다.

이후 튀르키예 삼순스포르를 거쳐 북마케도니아 1부리그 KF 슈켄디야에서 23경기 5골 11도움을 기록하며 활약했다. 2024년에는 아르메니아 FC 노아에서 43경기 16골 10도움을 올리며 뛰어난 공격력을 과시했고, 지난해에는 사우디아라비아 2부리그 알 자발라인에서도 35경기 7골 5도움을 기록하며 꾸준한 활약을 이어갔다.

제주는 치나리가 왼발을 주발로 사용하는 오른쪽 측면 윙어로, 뛰어난 볼 터치와 연계 플레이, 순간적인 스피드를 활용한 드리블 돌파 능력을 갖춘 선수라고 평가했다. 또한 왼발을 활용한 슈팅과 킥의 정확도가 높고, 전술에 따라 왼쪽 측면까지 소화할 수 있어 공격 전술의 다양성을 더해줄 것으로 기대하고 있다.

치나리는 아르메니아 FC 노아에서 함께 뛰었던 브라질 공격수 아이아스와 제주에서 다시 호흡을 맞추게 됐다.

세르지우 코스타 제주 감독은 "치나리는 여러 리그에서 경쟁력을 증명한 선수다. 아이아스와 함께 뛰었던 경험이 있는 만큼 팀 공격에 새로운 활력을 불어넣어 줄 것으로 기대한다"라고 말했다.

치나리는 "제주에서 새로운 도전을 시작하게 돼 기쁘다. K리그1은 경쟁이 치열한 리그인 만큼 매 경기 내 장점을 보여주며 팀에 도움이 되고 싶다"라며 "FC 노아에서 좋은 호흡을 맞췄던 아이아스와 다시 함께 뛰게 된 점도 기대된다"라고 입단 소감을 밝혔다.

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