[프로축구] 이정효의 수원 삼성, 슈팅 15개 때리고도 파주와 0-0 무승부

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = K리그2 수원 삼성이 안방에서 파주 프런티어의 골문을 끝내 열지 못했다.
수원은 19일 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 18라운드 홈경기에서 파주와 0-0으로 비겼다.
수원은 승점 33(10승 3무 4패)에 그치며 선두 부산 아이파크(11승 3무 3패·승점 36)를 추격할 기회를 놓쳤다.
수원은 경기 내내 높은 점유율을 바탕으로 파주를 압박했다. 하지만 골 결정력이 아쉬웠다. 수원은 슈팅 15개, 유효슈팅 10개를 기록하고도 단 한 차례도 골망을 흔들지 못했다. 파주 류원우 골키퍼의 선방도 이어졌다.
후반에는 새로 영입한 르본을 비롯해 일류첸코, 강성진 등을 투입하며 공격에 변화를 줬다. 그러나 끝내 득점은 나오지 않았다.
파주는 강호 수원 원정에서 값진 승점 1을 챙겼다. 올 시즌 처음 K리그2에 참가한 파주는 승점 18(5승 3무 9패)을 기록하며 순위 싸움에 힘을 보탰다.
창원축구센터에서는 경남FC가 안산 그리너스를 5-0으로 완파했다. 경남은 전반 조상준, 배현서, 김현오의 연속골로 일찌감치 승기를 잡았다. 후반에는 윤일록과 김현오가 추가골을 넣으며 대승을 완성했다.
2007년생 공격수 김현오는 2골 1도움으로 맹활약했다. 경남은 최근 리그 4경기 무패(2승 2무)를 이어가며 승점 23(6승 5무 6패)으로 9위에 올랐다. 안산은 승점 14(4승 2무 11패)로 15위에 머물렀다.
차두리 감독이 이끄는 화성FC는 용인 원정에서 용인FC를 3-0으로 꺾었다. 플라나가 2골 1도움을 기록하며 승리를 이끌었다.
플라나는 전반 37분 역습 상황에서 제갈재민의 도움을 받아 왼발로 선제골을 넣었다. 전반 추가시간에는 페널티킥으로 추가골을 터뜨렸다. 후반 3분에는 제갈재민의 쐐기골을 도왔다.
2연패를 끊은 화성은 승점 28(8승 4무 5패)로 6위에 올랐다. 용인은 승점 17(3승 8무 6패)로 13위에 머물렀다.
충북청주FC는 청주종합운동장에서 열린 천안시티FC와 홈 경기에서 1-0으로 이겼다. 전반 41분 나온 천안시티 최규백의 자책골이 결승골이 됐다. 충북청주는 2승 11무 4패를 기록해 14위(승점 17)에 자리했다. 천안시티는 4승 7무 6패(19점)로 11위에 랭크됐다.
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