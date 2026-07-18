[프로축구] '제르소 결승골' 인천, 전북에 1-0...2연패 탈출

제주, 포항에 2-1 역전승...대전, 울산과 2-2 비겨
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인천 유나이티드가 2연패 사슬을 끊어내며 분위기 반전에 성공했다. 인천은 18일 인천축구전용경기장에서 열린 K리그1 2026 18라운드 홈 경기에서 전북 현대를 1-0으로 제압했다.
월드컵 휴식기 이후 FC서울과 FC안양에 잇달아 0-1로 패하며 주춤했던 인천은 대어를 낚으며 2연패에서 탈출했다. 북중미 월드컵 휴식기 이후 FC서울과 FC안양에 차례로 0-1로 져 주춤했던 인천은 이날 대어를 낚아 승점 24(7승 3무 8패)를 쌓았다. 선두권 경쟁이 바쁜 전북은 인천 원정에서 덜미를 잡히며 승점 29(8승 5무 5패)로 3위에 머물렀다.
신중한 탐색전이 이어지던 전반 14분 전북 모따가 헤더로 골망을 갈랐으나 오프사이드가 선언되며 인천은 가슴을 쓸어내렸다. 위기를 넘긴 인천은 전반 44분 선제 결승골을 뽑아냈다. 이건희의 패스를 받은 서재민이 강력한 슈팅을 날렸고, 전북 골키퍼 송범근이 쳐낸 공을 문전으로 쇄도하던 제르소가 침착하게 밀어 넣어 시즌 3호 골을 작성했다.
후반 들어 전북은 반격을 꾀했으나 핵심 조커 이승우의 경고 누적 결장 공백이 컸다. 정정용 전북 감독은 후반 22분 2008년생 김예건과 2007년생 한석진 등 10대 신예들을 대거 투입하는 승부수를 던졌다.
전북은 오베르단의 슈팅이 골대를 때리는 불운을 겪은 뒤 영건들을 앞세워 거세게 인천을 몰아붙였다. 김예건의 날카로운 슈팅과 스루패스가 인천의 간담을 서늘하게 했다. 한석진도 결정적인 기회를 잡았으나 슈팅이 허공을 갈랐다. 인천은 골키퍼 김동헌의 선방과 육탄 방어로 전북의 총공세를 끝까지 막아내며 값진 승점 3점을 지켜냈다.
같은 시각 강릉종합운동장에서는 강원FC가 김대원의 멀티골에 힘입어 김천상무에 2-0으로 완승했다. 강원은 8승7무3패(승점 31)로 리그 2위에 위치했고 김천은 2승10무6패(승점 16)로 11위에 머물렀다.
제주월드컵경기장에선 제주 SK가 포항스틸러스를 상대로 2-1로 역전승했다. 제주는 6승5무7패(승점 23)로 리그 8위에, 포항은 8승4무6패(승점 28)로 리그 5위에 랭크됐다. 대전월드컵경기장에선 대전하나시티즌과 울산이 2-2로 비겼다. 대전은 4승7무7패(승점 19)로 9위, 울산은 8승4무6패(승점 28)로 4위에 자리했다.
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