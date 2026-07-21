보성 제암산휴양림, '숲속 피서지' 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 21일 제암산자연휴양림 정비를 마치고 물놀이장 개장 준비를 했다
- 군은 24일 물놀이장 개장을 앞두고 김철우 군수 주관으로 시설·안전 합동 점검을 했다
- 제암산자연휴양림은 무장애 더늠길과 곰썰매·짚라인 등 다양한 산림휴양·체험시설을 갖춘 가족 관광지다
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 여름 휴가철을 맞아 제암산자연휴양림 시설 정비와 안전 점검을 마치고 물놀이장 개장 등 피서객 맞이에 나섰다.
군은 오는 24일 물놀이장을 개장하며 이에 앞서 김철우 군수와 관계 부서가 합동 점검을 실시해 시설 보완과 안전 관리 체계를 점검했다고 21일 밝혔다.
제암산자연휴양림은 160ha 규모 산림휴양시설로 하루 최대 3000명을 수용하며 숲과 계곡 호수 숙박 체험시설을 갖춘 가족 단위 여름 관광지로 활용되고 있다.
해발 500m 편백숲까지 이어지는 5.8km 무장애 더늠길은 완만한 경사로 조성돼 휠체어와 유모차 이용객도 이용할 수 있으며 소나무숲 참나무숲 철쭉터널숲과 황토 맨발길 등 다양한 숲길도 갖췄다.
호수 주변 2.15km 수변 산책로와 숙박시설 31동 56실 교육관 잔디광장 등 편의시설이 마련돼 있으며 곰썰매와 짚라인 등 체험시설도 운영된다.
보성군 관계자는 "모든 이용객이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 관리에 힘쓰고 있다"고 말했다.
chadol999@newspim.com