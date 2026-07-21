의정부시, 시지메드텍 신공장 준공…미래 산업 중심도시 도약

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 용현산업단지 내 의료기기 전문기업 시지메드텍 신공장 준공을 계기로 바이오·의료기기 산업 육성에 속도를 내고 있다.

의정부 용현산업단지 내 ㈜시지메드텍 신공장(D동) 준공식 [사진=의정부시]

시는 지난 20일 용현산업단지 내 ㈜시지메드텍 신공장(D동) 준공식에 참석해 기업의 새로운 도약을 축하하고 기업하기 좋은 도시 조성을 위한 적극적인 지원 의지를 21일 밝혔다. 이날 행사에는 김원기 시장을 비롯해 유현승 시지메드텍 대표이사와 임직원, 관계기관 및 기업인 등 100여 명이 참석해 신공장 준공을 함께 축하했다.

1997년 설립된 시지메드텍은 정형외과용 삽입 의료기기 분야를 기반으로 성장해 세계 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있는 의료기기 전문기업이다. 축적된 정밀 금속 가공 기술을 바탕으로 치과 삽입 의료기기 분야로 사업을 확장하고, 인체조직 가공 및 에너지 기반 미용 의료기기(EBD) 분야로도 진출하며 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 특히 용현산업단지 조성 초기부터 의정부에 터를 잡고 지역경제와 산업 발전을 함께 이끌어온 대표적인 의료기기 기업으로 자리매김하고 있다.

이번에 준공된 신공장은 첨단 생산설비를 기반으로 정형외과용 삽입 의료기기 생산 역량을 대폭 확대하고 연구개발 및 제조 경쟁력을 한층 강화하기 위해 조성됐다. 이를 통해 정형외과용 삽입 의료기기 생산의 효율성과 품질 경쟁력을 높이는 한편 신공장 준공으로 확보된 기존 생산 공간을 치과 삽입 의료기기 생산시설로 전환해 생산 효율성도 극대화한다는 계획이다. 시는 이러한 생산 기반 확충이 향후 의료기기 사업의 글로벌 시장 진출 확대에도 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

의정부시는 이번 신공장 준공을 단순한 생산시설 확충이 아닌 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기로 보고 있다. 기업의 지속적인 투자가 양질의 일자리 창출과 협력기업 동반 성장, 지역 산업 생태계 강화로 이어져 지역경제 선순환 구조를 만드는 핵심 기반이 된다는 판단에서다. 아울러 생명(바이오)·의료기기 산업을 미래 성장 가능성이 높은 첨단산업으로 규정하고 시지메드텍의 생산 기반 확대를 의정부가 미래산업 중심도시로 도약하는 데 중요한 발판으로 평가하고 있다.

시는 기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 현장의 애로사항을 적극적으로 청취하고 신속한 행정 지원과 기업 친화적 환경 조성에 힘을 쏟고 있다. 앞으로도 생명(바이오), 인공지능(AI), 첨단 제조 등 미래산업 육성을 통해 지역경제 성장 기반을 더욱 강화해 나간다는 방침이다.

김원기 의정부시장은 "기업의 성장이 곧 지역의 성장이고, 시민의 삶의 질을 높이는 가장 큰 원동력"이라며 "시지메드텍이 보여준 과감한 투자와 혁신은 의정부 경제의 미래를 밝히는 소중한 밑거름이 될 것"이라고 말했다. 이어 "의정부시는 기업이 연구와 투자에 전념할 수 있도록 기업하기 좋은 환경을 만드는 데 모든 행정 역량을 집중하겠다"며 "앞으로도 기업과 함께 성장하는 미래산업도시 의정부를 만들어 가겠다"고 강조했다.

의정부시는 기업 유치뿐 아니라 기존 지역기업의 성장 지원에도 행정 역량을 집중하며 우수기업이 지역에 뿌리내리고 지속적으로 성장할 수 있는 산업환경 조성에 주력하고 있다.

asj7376@newspim.com