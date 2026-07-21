NH농협은행, 경기도체육대회에 성공기원 1억원 후원

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행 가평군지부가 20일 가평군에 생활체육대회 성공 위한 후원금 1억 원을 기탁했다
- 후원금은 8월과 9월 열리는 장애인생활체육대회와 생활체육대축전 행사 꾸러미 제작 등에 사용될 예정이다
- 가평군과 체육회는 후원이 지역경제 활성화와 체육발전에 기여하도록 대회 준비에 최선을 다하겠다고 밝혔다
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[가평=뉴스핌] 안성진 기자 = NH농협은행 가평군지부가 오는 8~9월 가평군에서 열리는 경기도 생활체육대회의 성공적인 개최를 위해 1억 원을 후원했다.
가평군은 지난 20일 군청에서 서태원 가평군수, NH농협은행 김성록 경기본부장, 이계관 경기본부 현장지원본부장, 송명규 가평군지부장, 지영기 가평군체육회장, 신성식 가평군장애인체육회 수석부회장 등이 참석한 가운데 후원금 기탁식을 열었다고 21일 밝혔다.
군에 따르면 전날 NH농협은행 가평군지부는 '제20회 경기도장애인생활체육대회 2026 가평'과 '제37회 경기도생활체육대축전 2026 가평'의 성공적인 개최를 위해 가평군체육회에 성금 1억 원을 전달했다. 후원금은 개회식 당일 가평군을 찾는 31개 시군 선수단과 관람객에게 제공할 행사 꾸러미 제작 등에 사용될 예정이다.
김성록 농협은행 경기본부장은 "가평군에서 열리는 뜻깊은 대회의 성공적인 개최를 기원하며 후원금을 마련했다"며 "대회가 지역경제 활성화와 도민 화합에 기여할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
지영기 가평군체육회장은 "대회 준비에 큰 힘을 보태준 농협은행에 감사드린다"며 "남은 기간 철저히 준비해 성공적인 대회를 치르고 지역 체육 발전과 지역경제 활성화에도 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
서태원 가평군수도 "뜻깊은 후원에 동참해 주신 농협은행에 감사드린다"며 "두 대회가 지역 상권에 활력을 불어넣고 가평의 브랜드 가치를 높이는 계기가 될 수 있도록 빈틈없이 준비해 성공적인 대회를 만들겠다"고 말했다.
한편 가평군에서는 오는 8월 28~29일 '제20회 경기도장애인생활체육대회 2026 가평'이 9월 11~13일에는 '제37회 경기도생활체육대축전 2026 가평'이 각각 열린다.
asj7376@newspim.com