군포시·굿네이버스 '아동보호전문기관' 위·수탁 협약…5년간 재위탁

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 21일 굿네이버스와 아동보호기관 재위탁 협약을 체결했다
- 굿네이버스는 8월 1일부터 2031년 7월 31일까지 5년간 아동보호전문기관을 계속 운영한다
- 시는 학대 피해 아동 치료·사례 관리의 연속성과 아동 행복 친화도시 조성을 기대한다고 했다
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 학대 피해 아동을 전담 지원하는 '군포시아동보호전문기관'의 위탁운영 기간 만료를 앞두고 기존 수탁 기관인 사회복지법인 굿네이버스와 재위탁 협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 이날 시청에서 열린 협약식에는 법인 관계자들과 시 담당 공무원들이 참석했다. 이번 협약에 따라 굿네이버스는 오는 8월 1일부터 2031년 7월 31일까지 향후 5년간 군포시아동보호전문기관의 운영 및 관리를 계속해서 맡게 된다.
아동보호전문기관은 지역사회 내 학대 피해 아동과 그 가족을 대상으로 전문적인 심리·정서적 치료와 상담, 교육을 지원하는 아동 안전망의 핵심 거점이다. 재학대 발생을 막기 위한 사후 사례 관리와 함께 지역 주민 대상의 아동학대 예방 홍보 활동도 수행한다.
시는 굿네이버스가 지난 운영 기간 보여준 아동권리 보호 사업에 대한 전문성과 역량을 높이 평가했다. 기존 운영 주체가 업무를 이어받음에 따라 현장에서 진행 중인 사례 관리가 단절 없이 연계돼 학대 피해 아동이 보다 안정적인 환경에서 치료와 회복에 집중할 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.
한대희 군포시장은 "그동안 지역사회 아동보호 최일선에서 헌신해 온 굿네이버스와 계속해서 동반자로 함께하게 돼 뜻깊다"며 "우리 아이들이 폭력과 학대 없는 안전한 환경에서 건강하게 자라날 수 있도록 축적된 경험과 노하우를 발휘해 주길 바라며 시 차원에서도 '아동 행복 친화도시' 조성을 위한 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com