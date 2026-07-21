경남에너지, 협력사 임직원 대상 특별 안전교육…안전관리 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남에너지가 21일 협력회사 임직원 대상 특별안전보건교육을 실시했다.
- 교육에서 도시가스 배관공사 안전수칙·재해유형·관련 법령을 집중 교육했다.
- 경남에너지는 매년 맞춤형 안전교육과 합동점검으로 현장 안전을 강화하고 있다.
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안전관리 개선 방안 협의·공유
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남에너지가 시공 협력회사 임직원을 대상으로 특별안전보건교육을 실시하며 도시가스 배관공사 현장의 안전관리 강화에 나섰다.
경남에너지는 최근 본사 강당 에너지움에서 협력회사 임직원 100여 명을 대상으로 4시간 교육을 실시했다고 21일 밝혔다.
이번 교육에서는 기본 안전수칙과 도시가스 배관공사의 주요 재해 유형, 사고 사례와 판례, 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 핵심 내용 등을 다뤘다.
회사 측은 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 안전수칙을 다시 설명하고 타사 우수 안전관리 사례도 공유했다. 이를 바탕으로 경남에너지 배관공사 현장에 적용할 개선 방안을 함께 논의했다.
류종권 도시가스사업본부장은 "도시가스 공급 인프라의 안전은 회사와 협력회사 임직원 모두의 안전의식과 실천에서 비롯된다"며 "안전수칙을 현장에서 철저히 준수해 달라"고 말했다.
경남에너지는 매년 협력회사를 대상으로 맞춤형 안전교육과 현장 합동점검을 이어가고 있다.
news2349@newspim.com