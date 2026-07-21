'발롱도르 2회 수상' 케빈 키건, 암투병 끝에 75세로 별세

AI 핵심 요약beta
- 케빈 키건이 암 투병 끝에 75세로 20일 별세했다
- 1970~80년대 잉글랜드 간판 공격수로 활약하며 발롱도르를 두 차례 수상했다
- 리버풀·뉴캐슬 등에서 선수·감독으로 황금기를 이끌어 구단과 팬들의 추모를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 발롱도르를 두 차례 수상하고 리버풀과 잉글랜드 축구대표팀 감독을 지낸 케빈 키건이 암 투병 끝에 75세를 일기로 별세했다.
키건의 가족은 20일(현지시간) 성명을 통해 "케빈이 세상을 떠났다는 소식을 커다란 슬픔 속에 전한다"라며 "그는 암 투병을 이어왔고 마지막 순간에는 아내와 딸들이 곁을 지켰다"라고 밝혔다.
이어 "두 차례 발롱도르를 받은 케빈은 사랑받는 남편이자 아버지, 할아버지였다"라며 투병 과정에서 도움을 준 의료진에게도 감사의 뜻을 전했다. 키건 측은 올해 1월 암 투병 사실을 공개한 데 이어 최근 암이 4기까지 진행됐다고 알린 바 있다.
키건은 1970년대와 1980년대를 대표한 잉글랜드의 공격수다. 173㎝의 크지 않은 체격에도 폭발적인 스피드와 왕성한 활동량, 뛰어난 득점력을 앞세워 '킹 케빈', '마이티 마우스'라는 별명으로 불렸다.
1968년 스컨소프 유나이티드에서 프로 무대에 데뷔한 그는 1971년 리버풀에 입단하며 전성기를 맞았다. 리버풀에서 잉글랜드 1부리그 우승 3회와 유러피언컵 우승 1회, 유럽축구연맹(UEFA)컵 우승 2회, 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승 1회 등을 이끌며 구단의 황금기를 함께했다.
1977년에는 독일 함부르크로 이적해 새로운 도전에 나섰다. 함부르크에서도 1978-1979시즌 분데스리가 우승을 차지하며 정상급 기량을 입증했다. 이러한 활약을 바탕으로 1978년과 1979년 2년 연속 발롱도르를 수상했다.
이후 사우샘프턴과 뉴캐슬, 블랙타운 시티를 거친 뒤 현역 생활을 마무리했다. 잉글랜드 대표팀에서는 1972년부터 1982년까지 A매치 63경기에 출전해 21골을 기록했다. 대표팀 주장도 맡았으며 1982년 스페인 월드컵에 출전했다.
은퇴 후에는 지도자로도 굵직한 발자취를 남겼다. 1992년 뉴캐슬의 지휘봉을 잡아 팀을 1부리그로 승격시켰고, 이후 프리미어리그 우승 경쟁을 펼치는 강팀으로 성장시켰다. 공격적인 축구로 팬들의 사랑을 받았으며 당시 맨체스터 유나이티드의 알렉스 퍼거슨 감독과 벌인 치열한 신경전도 오랫동안 회자됐다.
키건은 이후 풀럼과 잉글랜드 대표팀, 맨체스터 시티를 지도했고 2008년 뉴캐슬 감독으로 복귀하며 지도자 경력을 마무리했다.
키건이 선수와 감독으로 모두 활약했던 뉴캐슬은 "그는 전설적인 선수이자 감독 그 이상의 존재였다"라며 "여러 세대에 걸쳐 뉴캐슬의 심장과도 같았던 인물"이라고 추모했다.
리버풀 역시 "키건의 불굴의 정신과 엄청난 공헌은 구단 역사에 영원히 새겨질 것"이라며 "그가 남긴 유산은 앞으로도 계속 살아 숨 쉴 것"이라고 애도했다.
wcn05002@newspim.com