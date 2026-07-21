소이현, '사랑을 처방해 드립니다' 종영…"오래 기억에 남을 작품"

AI 핵심 요약beta
- 소이현이 19일 종영한 드라마에서 차세리 역을 맡아 성공적으로 작품을 마무리했다
- 돌직구 성격과 사랑스러운 매력으로 극의 갈등과 활력을 책임지며 몰입도 높은 연기를 선보였다
- 숨겨진 서사와 가족 서정을 진정성 있게 그려 눈물과 감동을 선사했고 소감에서 시청자들에게 감사 인사를 전했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 소이현이 '사랑을 처방해 드립니다'를 성공적으로 마무리했다.
소이현은 지난 19일 종영한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에서 솔직하고 미워할 수 없는 매력의 '차세리' 역을 맡아, 매회 몰입도 높은 연기로 작품의 완성도를 끌어올렸다.
극 초반 차세리는 '돌산 갓김치 아가씨' 출신다운 화려한 비주얼과 우아한 말투 뒤에 거침없이 돌직구를 날리는 반전 면모로 시선을 사로잡았다. 솔직한 성격 탓에 극 중 공씨 집안과 크고 작은 갈등을 유발하기도 했지만, 소이현은 특유의 해사한 미소와 사랑스러움을 한껏 살려 결코 미워할 수 없는 캐릭터를 완성하며 극의 활력소 역할을 톡톡히 해냈다.
극이 전개될수록 차세리의 숨겨진 서사가 드러나며 소이현의 진정성 있는 감정 연기 역시 깊이를 더했다. 가족에 대한 결핍을 지닌 차세리가 진심 어린 사랑으로 양씨 집안과 진정한 가족으로 거듭나는 과정은 시청자들에게 묵직한 여운과 감동을 선사했다. 또한 친딸의 존재를 알게 된 후 느낀 미안함과 시아버지의 건강 상태를 접하고 쏟아낸 오열 장면은 소이현의 진심 어린 열연이 더해져 순식간에 안방극장을 눈물로 물들이기도 했다.
작품을 마친 소이현은 "너무 따뜻한 선배님과 후배님, 스태프분들 덕분에 행복한 나날이었다"라며 "모든 순간이 꿈같이 지나갔다. 어느 때보다 아쉬운 현장이고, 오래오래 기억에 남는 드라마가 될 것 같다. 그동안 시청해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라고 애틋한 소감을 전했다.
이처럼 웃음과 감동을 자유자재로 오가며 한계 없는 연기 스펙트럼을 입증한 소이현은 '차세리'를 통해 독보적인 존재감을 다시 한번 각인시켰다. 매 작품 안정적인 연기력으로 캐릭터에 생동감을 불어넣어 온 소이현이 앞으로 또 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대가 모인다.
moonddo00@newspim.com