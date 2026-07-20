민주당 경남도당 "강기윤 창원시장 공직선거법 의혹 엄정 수사해야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경남도당이 20일 강기윤 창원시장 공직선거법 위반 수사와 관련해 성역 없는 엄정 수사를 촉구했다
- 도당은 한국남동발전 압수수색과 관련해 공공기관이 정치 논란에 휘말리지 말아야 하며 강 시장이 직접 책임 있게 해명해야 한다고 요구했다
- 도당은 오세훈 서울시장 재판도 거론하며 법 앞의 평등과 공직사회 신뢰 회복을 위해 지위 고하를 막론한 동일한 법 적용을 강조했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남경찰청이 강기윤 창원시장의 공직선거법 위반 의혹과 관련해 한국남동발전 본사와 삼천포발전본부를 압수수색한 데 대해 더불어민주당 경남도당이 "성역 없는 엄정 수사"를 촉구했다.
민주당 경남도당은 20일 논평을 내고 "경남도선거관리위원회가 공직선거법상 기부행위 정황이 있다고 판단해 경찰에 수사를 의뢰한 사안"이라며 "선거의 공정성과 민주주의의 근간을 훼손할 수 있는 중대한 의혹인 만큼, 현직 시장이라는 이유로 어떠한 특혜나 성역도 있어서는 안 된다"고 밝혔다.
도당은 특히 한국남동발전 등 공공기관이 논란의 중심에 선 상황을 거론하며 "공공기관이 정치적 논란에 휘말려 직원들까지 어려움을 겪는 일은 더 이상 반복되어서는 안 된다"고 강조했다. 이어 "이번 압수수색으로 한국남동발전 임직원들이 겪고 있을 혼란과 부담에 깊은 위로의 뜻을 전한다"고 덧붙였다.
책임있는 해명을 촉구하며 강 시장을 정면 겨냥했다. 도당은 "이제 가장 먼저 입장을 밝혀야 할 사람은 강기윤 시장 본인"이라며 "공직자의 책임은 무겁고, 의혹 제기에 이어 강제수사까지 진행된 만큼 시민들이 납득할 수 있도록 사실관계를 직접 설명하고 책임 있는 해명에 나서야 한다"고 직격했다. 또 "침묵으로 일관하거나 '수사 결과만 기다리겠다'는 태도는 시민을 기만하는 행위"라고 각을 세웠다.
같은 시기 진행 중인 다른 공직자 재판을 함께 언급하며 법 적용의 일관성을 요구했다.
도당은 "이번 주에는 명태균 씨 관련 여론조사 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건 1심 선고도 예정되어 있다"며 "사건은 다르지만 국민이 공직사회에 요구하는 기준은 하나"라고 말했다. 이어 "선거와 정치자금, 공직자의 윤리는 누구에게나 동일한 법과 원칙이 적용되어야 하며, 정치적 지위나 직책에 따라 달라져서는 안 된다"고 목소리를 높였다.
도당은 "법 앞의 평등이라는 원칙이 흔들려서는 안 되며, 누구든 불법이 확인된다면 지위 고하를 막론하고 책임을 져야 한다는 점을 분명히 밝힌다"면서 "이번 수사가 공직사회 신뢰 회복의 계기가 돼야 한다"고 주문했다.
news2349@newspim.com