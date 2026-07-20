추미애, '경기미래투자공사' 설립 속도전..."반도체 거점 시·군과 협력"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 20일 경기미래투자공사 설립 재원과 인프라 연계 방안 마련을 지시했다.
- 반도체 거점 및 배후 지역 지자체와 연내 공동 출자 MOU를 추진해 전력·용수 인프라 건설 기간을 단축하겠다고 했다.
- 경기도는 TF 운영과 타당성 용역·행정 절차를 거쳐 2027년 하반기 경기미래투자공사 공식 출범을 목표로 하고 있다.
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"7월 TF 가동 시작으로 타당성 검토 착수, 2027년 하반기 출범 목표"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 민선 9기 핵심 동력이 될 '(가칭)경기미래투자공사' 설립을 위한 재원 확보 체계 구축과 인프라 연계 방안을 지시하며 속도전에 나섰다.
경기도는 추 지사가 20일 오전 도청사 집무실에서 '제2차 경기미래투자공사 태스크포스(TF) 전략회의'를 주재하고 공사의 조기 안착과 안정적인 공동 출자 재원 확정을 위한 구체적인 실행 계획을 주문했다고 밝혔다.
이날 회의에서 추 지사는 수원, 화성, 평택, 이천, 안성, 오산 등 경기도 내 반도체 산업 거점 지자체들과 손잡고 연내 공사 출자를 위한 업무협약(MOU)을 조속히 체결하라고 지시했다. 광역과 기초 지자체의 공동 출자를 통해 초기 설립 자본금을 탄탄하게 다지겠다는 구상이다.
특히 추 지사는 반도체 생산 거점뿐만 아니라 생산에 필수적인 에너지가 통과하는 배후 지역과의 상생 협력안도 적극적으로 제시해 눈길을 끌었다.
추 지사는 광주시 등 반도체 산업용 송전선 및 송수관이 관통하는 지역 지자체들이 향후 출자 과정에 함께 동참한다면 경기 남부 반도체 메가 클러스터 구축의 가장 큰 난제인 전력과 용수 등 핵심 인프라 건설 기간을 획기적으로 단축할 수 있을 것이라는 기대감을 표명했다.
이어 "경기미래투자공사 설립은 경기도가 직면한 재정 위기를 돌파할 타개책이자, 도의 지속 가능한 성장을 이끌어낼 핵심 동력"이라며 "현재의 어려운 재정 상황 속에서 미래 성장동력을 확충하기 위한 인프라 재원을 속도감 있게 조성하는 것이 골자인 만큼 관련 부서에서는 철저하고 빈틈없는 준비에 임해달라"고 당부했다.
'경기미래투자공사'는 경기도가 미래 첨단 산업 유치와 공공 인프라 투자를 전담하기 위해 직접 설립을 추진 중인 특수 목적 공공기관이다. 대규모 재원이 소요되는 미래 산업 인프라 구축을 도 재정에만 의존하지 않고 시·군과의 공동 투자 및 자산 운용을 통해 효율적으로 조달하는 것을 목표로 한다.
도는 이달 초 TF 가동을 시작으로 기관 설립을 위한 타당성 검토 연구용역과 행정안전부 협의 도의회 심의 및 조례 제정 등 필수적인 행정 절차를 차질 없이 밟아 나갈 계획이다. 모든 절차가 정상적으로 추진될 경우 오는 2027년 하반기 공식 출범해 본격적인 활동에 돌입하게 된다.
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