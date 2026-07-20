김해시, 기술혁신 선도기업 8곳 선정·지원…지역 산업 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 20일 2026 김해형 기술혁신 선도기업 8개사를 선정해 인증서와 현판을 수여했다.
- 이번 사업은 5대 전략산업과 미래기반산업 중소기업의 연구개발 역량 강화를 목표로 했다.
- 선정기업은 매출 규모에 따라 최대 1억원 등 연구개발비와 지방세 감면, 투자 네트워킹 지원을 받게 됐다.
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산업 전환 기반 강화
[기맿=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 지역 전략산업을 이끌 기술혁신 선도기업을 선정하고 본격 지원에 나섰다.
김해시는 20일 시청 소회의실에서 '2026 김해형 기술혁신 선도기업' 8개사에 인증서와 현판을 수여했다고 밝혔다. 행사에는 금융기관 등 유관기관이 참석해 중소기업 연구개발 지원 방향을 논의했다.
이번 사업은 의생명·의료기기, 디지털물류, 스마트센서, 미래자동차, 지능형로봇 등 5대 전략산업과 액화수소, 민군MRO, ICT융합, 메타버스·콘텐츠, 식품 등 미래기반산업 분야 중소기업의 연구개발 역량 강화를 목표로 한다.
올해는 지난 3월 공모에 50개사가 참여해 경쟁을 거쳐 최종 8개사가 선정됐다. 2024년 10개사, 2025년 8개사에 이어 세 번째 선정이다.
선정 기업은 매출 규모에 따라 도전트랙과 성장트랙으로 나뉜다. 도전트랙은 매출 20억원 미만 기업을 대상으로 최대 4000만원을 지원해 초기 기술개발을 돕는다. 성장트랙은 매출 20억원 이상 기업에 최대 1억원을 지원해 시제품 제작과 표준화 단계 연구개발을 추진한다.
지방세 감면과 투자 네트워킹 등도 지원된다. 도전트랙에는 그린백스, 바이오크래프트, 심플소프트랩, 추론 등 4개사가, 성장트랙에는 경원특장, 아이소, 에이스텍, 엔디케이 등 4개사가 포함됐다.
정영두 시장은 "선도기업이 지역 산업 구조 전환을 이끄는 역할을 할 것"이라며 "기업 성장에 실질적인 도움이 되는 지원을 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com