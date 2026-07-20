남양주, 민선 9기 중점 추진사업 점검…시민 중심 정책 방향 모색

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 20일부터 31일까지 중점 추진사업 점검보고회를 열어 시정 전반을 정밀 점검했다.
- 시는 중점·재정비 대상사업과 2026년 2회 추경 투자사업을 진단하고 필요성·성과·문제점을 분석해 추진 방향을 논의했다.
- 시민 삶의 변화와 정책 효과를 기준으로 사업 우선순위를 재조정해 불필요 사업은 정비하고 예산·시정 운영에 단계적으로 반영하기로 했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 민선 9기 핵심 정책과 주요 사업의 추진 방향을 구체화하기 위해 '중점 추진사업 점검 보고회'를 열고 시정 전반에 대한 정밀 점검에 나섰다.
시는 20일 시청 여유당에서 기획조정실·행정국·복지국·상하수도관리센터를 시작으로 오는 31일까지 총 7차례에 걸쳐 보고회를 진행하며 전 실·국·단·소 및 담당관이 추진 중인 주요 사업을 순차적으로 점검할 계획이라고 밝혔다.
이번 보고회에서는 중점 추진사업과 재정비 대상사업, 2026년 제2회 추가경정예산에 반영될 주요 투자사업을 핵심 안건으로 다룬다. 시는 각 사업별 필요성과 그간의 추진 성과 문제점 등을 종합적으로 진단하고 향후 추진 방향과 발전 가능성을 폭넓게 논의한다는 방침이다.
특히 시민의 삶에 미치는 영향과 정책 효과를 최우선 기준으로 삼아 사업을 면밀히 들여다볼 예정이다. 시민에게 꼭 필요한 사업은 속도감 있게 추진하는 한편 정책 효과가 낮거나 여건 변화로 필요성이 감소한 사업은 과감히 조정·정비해 재원을 효율적으로 재배분한다는 구상이다.
또한 대내외 정책 환경 변화와 미래 트렌드, 시민 수요 등을 종합적으로 고려해 사업별 우선순위를 재조정하고 이를 통해 시정 운영의 효율성과 실행력을 한층 높인다는 계획이다.
최현덕 남양주시장은 "사업은 추진 그 자체보다 시민의 삶에 어떤 변화를 만들어 내는지가 중요하다"며 "일 잘하는 지방정부는 시민에게 정말 필요한 정책을 정확히 찾아내고 그 변화를 일상에서 체감하도록 만드는 데서 시작한다"고 강조했다. 이어 "남양주 대전환을 위해 시민들과 함께 흔들림 없는 시정을 펼쳐 나가겠다"고 덧붙였다.
시는 이번 보고회 결과를 토대로 사업별 추진 방향을 확정하고 향후 업무계획 수립과 예산 편성 등 시정 운영 전반에 보고회 내용을 단계적으로 반영할 예정이다.
asj7376@newspim.com