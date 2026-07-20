남양주시, 공무원노조와 첫 간담회…협력적 노사관계 구축 다짐

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 20일 공무원노조와 첫 오찬간담회를 열어 협력적 노사관계 구축을 다짐했다.
- 간담회에서 효율적 조직문화와 근무여건 개선 방안을 논의하며 자유롭게 의견을 나눴다.
- 노조는 최현덕 시장에게 명예 조합원증을 전달했고 시는 노사 소통 강화와 책임행정을 약속했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 전국공무원노동조합 남양주시지부와 민선 9기 출범 이후 첫 노사 오찬 간담회를 열고 협력적 노사관계 구축을 다짐했다.
남양주시는 20일 시청에서 최현덕 남양주시장을 비롯해 기획조정실장, 인사과장 등 시 간부 공무원과 전국공무원노동조합 남양주시지부 임원 등 20여 명이 참석한 가운데 오찬 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 최현덕 시장 취임 후 노조 임원진과 가진 첫 공식 자리로 민선 9기 시정 철학을 공유하고 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력적 노사관계의 기반을 다지기 위해 마련됐다.
간담회에 참석한 노사 관계자들은 오찬을 함께하며 자유로운 분위기 속에서 의견을 나눴다. 효율적이고 건강한 조직문화 조성을 위한 개선 방안과 직원들의 근무 여건 개선 등에 대한 다양한 논의도 이어졌다.
이 자리에서 전국공무원노동조합 남양주시지부는 최현덕 시장에게 명예 조합원증을 전달하며 신뢰에 기반한 파트너십을 통해 협력적 노사관계가 구축되기를 바란다는 뜻을 전했다.
최현덕 시장은 "시정의 성과는 일선 현장에서 힘쓰는 직원들의 노력에서 나온다"며 "노조를 시정의 중요한 파트너로 존중하고 현장의 목소리를 적극적으로 경청해 구성원 모두가 공감하는 조직문화를 만들어 가겠다"고 강조했다.
고영선 지부장은 "취임 초기부터 노조와 소통의 자리를 마련해 준 데 감사드린다"며 "노동조합도 시민에게 신뢰받는 시정을 구현하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.
남양주시는 이번 간담회를 계기로 노사 간 지속적인 소통과 협력을 강화해 나가 활력 있는 공직문화를 조성하고 시민에게 신뢰받는 책임행정을 구현해 나간다는 방침이다.
asj7376@newspim.com