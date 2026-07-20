경과원, 호주 시드니·멜버른서 '경기북부 대양주 시장개척단' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도경제과학진흥원은 20일 호주에서 경기북부 중소기업 8개사 시장개척단 운영으로 420만달러 수출상담 실적을 올렸다고 밝혔다.
- 이번 시장개척단은 고양·남양주·파주·포천 8개사가 시드니·멜버른에서 92건 바이어 상담을 진행하며 항공료 지원·통역·현지 차량 등 밀착 지원을 받았다.
- 경과원은 화상상담·GBC 수출대행사업 연계를 통해 상담 성과를 실제 수출계약으로 이어가고 맞춤형 해외마케팅으로 경기북부 중소기업 수출 경쟁력 강화를 추진할 계획이다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 호주 시드니와 멜버른에서 경기북부 수출유망 중소기업 8개사가 참여한 '2026년 경기북부 대양주 시장개척단'을 운영해 420만 달러 규모의 수출상담 실적을 올렸다고 20일 밝혔다.
경과원은 이번 시장개척단을 통해 고양시 2개사, 남양주시 3개사, 파주시 2개사, 포천시 1개사 등 경기북부 8개 중소기업의 대양주 시장 진출과 신규 수출판로 확대를 지원했다.
참가기업들은 뷰티, 식품, 의료 제품 등 다양한 분야의 제품을 현지 바이어들에게 제품 경쟁력과 기술력을 소개했다.
시드니와 멜버른에서 총 92건의 바이어 상담을 진행했고 420만 달러 규모의 수출상담 실적을 거뒀다.
경과원은 시드니 경기비즈니스센터(GBC)와 현지 민간 네트워크 등과 협력해 바이어 발굴부터 사전간담회, 기업별 맞춤 매칭, 현지 상담장 운영까지 전 과정을 지원했다.
참가기업의 해외시장 개척 부담을 줄이기 위해 항공료 50% 지원과 전문 통역사 배정, 현지 이동 차량 지원 등 다양한 현장 지원도 함께 제공했다.
경과원은 시장개척단 종료 이후에도 참가기업과 바이어 간 후속 상담을 지원한다.
화상상담 주선과 GBC 수출대행사업(GMS)을 연계해 상담 성과가 실제 수출계약으로 이어질 수 있도록 후속 지원을 이어갈 계획이다.
유태일 경과원 기업성장부문 상임이사는 "대양주는 안정적인 경제 기반과 높은 구매력을 바탕으로 프리미엄 소비시장 수요가 꾸준히 확대되는 유망 시장"이라며 "앞으로도 국가와 지역별 시장 특성을 반영한 맞춤형 해외마케팅과 시장개척단 운영을 통해 경기북부 중소기업의 해외 진출과 수출 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com