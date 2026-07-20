화성시 '2026년 3단계 희망내일사업' 참여자 모집…총 132명

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 20일 저소득·취약계층 대상
- 희망내일사업 참여자 132명을 모집했다.
- 신청은 20일부터 30일까지이며 소득·재산
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 저소득층과 취약계층의 안정적인 소득을 지원하고 자립 기반을 강화하기 위해 '2026년 3단계 희망내일사업(구 공공근로)' 참여자를 총 132명 규모로 모집한다고 20일 밝혔다.
신청 기간은 20일부터 오는 30일까지이고 신청 자격은 근로 능력이 있는 18세 이상의 화성특례시민이다. 가구 소득이 기준중위소득 70% 이하이면서 가족 합산 재산이 4억 8000만 원 이하여야 참여할 수 있다.
근무 조건은 연령에 따라 다르게 적용된다. 65세 미만은 주 25시간, 65세 이상은 주 15시간 근무하게 되며 임금은 2026년 화성시 생활임금 기준인 시간당 1만2090원이 지급된다.
아울러 참여자의 안전한 근로 환경을 위해 4대 보험 가입이 의무적으로 지원된다.
최종 선발된 참여자는 오는 9월 1일부터 11월 27일까지 시청 및 산하기관 등 53개 부서에 배치돼 공공 업무 지원, 공공 서비스 지원, 환경 정화 등 다양한 공공일자리 분야에서 근무하게 된다.
참여를 희망하는 시민은 신청 기간 내 신분증과 구비 서류를 지참해 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.
사업에 관한 자세한 사항은 화성특례시청 홈페이지 '행정정보→공고·고시→채용공고'에서 확인할 수 있으며 노사협력과 공공일자리팀으로 문의하면 된다.
유정현 노사협력과장은 "희망내일사업은 취약계층의 생활 안정을 지원하고 사회 참여 기회를 확대하기 위한 대표적인 공공일자리 사업"이라며 "앞으로도 시민들의 자립을 돕고 고용 안전망을 강화할 수 있도록 실효성 있는 공공일자리 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com