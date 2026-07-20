경기도의료원·고려대의료원, 필수의료 강화 MOU...전문의 교류·협진 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도의료원이 20일 고려대의료원과 MOU를 맺었다
- 양측은 전문의 파견과 의료기술 교류에 뜻을 모았다
- 경기도내 6개 병원 연계로 필수의료 공백을 막기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의료원은 고려대학교의료원과 지역 필수의료 및 공공의료 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 최근 의정 갈등 장기화로 공공의료기관의 전문의 확보가 한층 어려워진 가운데 상급종합병원과의 긴밀한 인력·기술 교류를 통해 지역 간 의료 격차를 해소하고 필수의료 공백을 막기 위해 마련됐다.
이에 따라 양 기관은 ▲전문 의료인력(전문의)의 파견 및 상호 교류▲첨단 의료기술의 임상현장 적용과 연구·실증 기반 조성▲응급환자의 신속한 이송 및 치료를 위한 유기적 협력체계 구축▲공공의료 발전을 위한 공동 사업 추진 등에 뜻을 모으기로 했다.
특히 경기도의료원은 고려대의료원이 보유한 우수 전문의진과 세계적 수준의 첨단 의료기술을 도내 6개 산하 병원(수원·의정부·파주·이천·안성·포천)과 연계할 방침이다. 이를 통해 현장 의료진 간의 협진과 자문을 활성화하고 중증·응급 대응 체계를 한층 강화해 도민들이 거주지 인근에서 고품질의 전문 의료 서비스를 받을 수 있도록 지원할 계획이다.
이번 공조는 정부가 추진 중인 '전문의 파견 지원사업' 및 '시니어의사 지원사업' 등 공공의료 인력 확보 정책과도 궤를 같이한다. 양 기관은 향후 의료 인력과 기술 교류를 넘어 임상 연구와 교육 분야까지 협력 범위를 넓혀 공공의료의 근본적인 경쟁력을 높여갈 예정이다.
윤을식 고려대 의무부총장 겸 의료원장은 "이번 협약은 민간 상급종합병원과 지방 공공의료기관이 손잡고 지역 필수의료의 지속가능성을 높이는 중차대한 계기가 될 것"이라며 "고려대병원이 축적해 온 의료 역량과 첨단 인프라를 적극 공유해 경기도민이 체감할 수 있는 의료 질 향상과 격차 해소에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.
이필수 경기도의료원장은 "지역 공공의료의 핵심 경쟁력은 결국 안심하고 신뢰할 수 있는 우수 의료인력 확보에서 시작된다"며 "고려대의료원과의 협력은 경기도의료원의 진료 역량을 한 단계 끌어올리는 의미 있는 출발점이 될 것이며 앞으로도 대형 의료기관과의 교류를 확대해 도민들이 도내 어디서나 수준 높은 필수의료 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com