안민석 교육감, 교육부 '스마트폰 없는 학교' 도입 환영..."범사회적 공론화 필요"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감은 20일 스마트폰 없는 학교를 환영했다
- 경기도교육청은 폰 프리 스쿨을 확산시키겠다고 밝혔다
- 안 교육감은 청소년 SNS 규제 입법과 공론화를 촉구했다
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"SNS 규제, 학교 문제 넘어 국가적 과제"
"글로벌 스탠더드 맞춰 플랫폼 기업 책임 강화해야"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 안민석 경기도교육감은 교육부가 올 2학기부터 추진하는 '스마트폰 없는 학교' 정책에 대해 환영의 뜻을 밝히며 학교 현장을 넘어 청소년 SNS 이용에 대한 국가적 차원의 입법 논의와 사회적 공론화를 촉구했다.
안 교육감은 20일 발표한 입장문을 통해 "정부가 학교 현장의 변화를 위해 늦게나마 첫걸음을 내디딘 점을 적극 환영한다"며 "이번 정책이 전국 학교 현장으로 신속히 확산해 우리 아이들이 건강하게 성장하는 교육 문화가 조성되길 기대한다"고 밝혔다.
안 교육감은 취임 직후 '1호 결재'로 '폰 프리 스쿨(Phone-Free School)' 정책을 공식화하고 경기도 내 학교 현장에 이를 안착시키기 위해 정책 설명회 및 의견 수렴을 진행해 왔다. 그는 "경기도교육청은 학생들이 스마트폰에서 벗어나 독서·예술·스포츠(RAS) 교육을 통해 건강하게 성장하는 학교 문화를 만들겠다"고 강조했다.
아울러 안 교육감은 스마트폰 사용 문제를 학교 차원의 대응에만 머물지 말고 국가적 과제로 격상해야 한다고 주문했다. 그는 "이재명 대통령께서도 강조했듯 청소년 스마트폰 사용과 SNS 규제는 국민적 공감대 형성이 선행돼야 한다"며 "이제는 청소년 SNS 이용 문제를 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 국가적 과제로 인식해야 한다"고 역설했다.
이를 위해 안 교육감은 정부와 국회를 향해 청소년 SNS 이용 규제를 위한 입법 논의에 본격적으로 나설 것을 요구했다. 또한 교육부가 관계 부처와 협력해 학교·가정·지역사회가 유기적으로 참여하는 범국민적 대응 체계를 구축해야 한다고 제안했다.
이미 유럽 등 해외 주요국들이 플랫폼 기업의 책임을 강화하고 청소년 보호 정책을 확대하는 등 제도 마련에 속도를 내고 있다는 점도 언급했다.
안 교육감은 "폰 프리 스쿨 정책을 선도하는 경기도교육청이 이번 정책이 전국적으로 확산되도록 교육부와 긴밀히 협력하겠다"며 "청소년의 스마트폰·SNS 문제에 대한 사회적 공론화는 물론 실효성 있는 정책 마련을 위한 입법 활동에도 적극적으로 앞장서겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com