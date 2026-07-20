의정부교육지원청, 초등보육전담사 역량 강화 연수 실시...학생 안전 최우선 강조

AI 핵심 요약beta
- 의정부교육지원청은 20일 초등보육전담사 대상 심폐소생술 역량 강화 연수를 실시했다
- 이번 연수는 CPR·AED 이론과 반복 실습으로 응급상황 현장 대응 능력과 학생 안전 관리 역량을 높였다
- 교육지원청은 청렴 실천과 다양한 역량 강화 프로그램을 병행해 신뢰받는 안전한 초등돌봄 환경을 조성할 계획이다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부교육지원청은 초등보육전담사를 대상으로 심폐소생술 역량 강화 연수를 실시했다고 20일 밝혔다. 이번 연수는 초등돌봄교실에서 발생할 수 있는 다양한 응급상황에 신속하고 적절하게 대처할 수 있는 현장 대응 능력을 높이고 학생 안전을 최우선으로 하는 돌봄 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
연수에서는 심폐소생술(CPR)에 대한 이론 교육과 함께 자동심장충격기(AED) 사용법을 다루고 심폐소생술 실습을 병행해 실제 상황에서 즉시 활용 가능한 실질적인 대응 능력 향상에 중점을 뒀다. 특히 반복 실습을 통해 전담사들이 현장에서 즉각 적용할 수 있도록 실습 중심 교육을 강화했으며 이를 통해 학생의 생명과 안전을 보호하는 안전관리 역량을 한층 제고했다.
의정부교육지원청은 이날 연수 참석자들에게 방과후·돌봄 운영 분야 청렴실천선언문을 배부하고 공정하고 투명한 업무 수행과 청렴한 조직문화 정착을 위한 실천 의지를 다지는 시간도 가졌다. 교육지원청은 청렴 가치 확산과 안전한 돌봄 운영을 동시에 추진함으로써 신뢰받는 교육 행정을 구현한다는 방침이다.
의정부교육지원청은 올해 초등보육전담사를 대상으로 AI 디지털 역량 강화 연수, 반부패·청렴 교육, 심폐소생술 연수 등 전문성과 현장 대응 능력 제고를 위한 다양한 역량 강화 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다. 이를 통해 초등돌봄교실 운영의 내실화를 도모하고 학생과 학부모가 안심할 수 있는 돌봄 서비스를 제공한다는 계획이다.
서권호 교육장은 "학생들의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치이며 응급상황에서는 현장의 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 초등보육전담사의 안전 대응 역량과 전문성을 지속적으로 강화해 학생과 학부모가 안심할 수 있는 안전한 초등돌봄 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com