충남 8개 항만에 3조 투입…수소·해상풍력 부두 구축

AI 핵심 요약beta
- 충남도는 20일 도내 8개 항만 개발 44개 사업이 반영됐다고 밝혔다.
- 당진항 1조8450억원, 대산항 7965억원 등 3조1214억원 규모다.
- 충남도는 국비 확보와 설계 등 후속 절차를 서두르기로 했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 당진항과 대산항, 태안항 등 도내 8개 항만에서 총 3조1214억원 규모의 개발사업이 추진된다.
충남도는 해양수산부의 '제4차 항만기본계획 수정계획(2026~2030년)'에 도내 8개 항만 44개 사업이 반영됐다고 20일 밝혔다.
항만별 사업 규모는 당진항 9건 1조8450억원, 대산항 14건 7965억원, 장항항 2건 220억원, 태안항 1건 1789억원, 격렬비열도항 1건 478억원, 대천항 7건 1320억원, 마량진항 7건 992억원 등이다. 보령항은 3개 사업이 포함됐다.
가장 많은 사업비가 투입되는 당진항에는 수소·암모니아 부두와 양곡부두, 액화천연가스 생산기지 관련 항만시설 등이 들어선다. 에너지 수입·저장 기능과 물류 기능을 함께 강화하는 사업이다.
대산항은 제5부두 접안능력이 기존 2000TEU급에서 4000TEU급으로 확대된다. 항만시설용 부지도 추가로 확보해 컨테이너 처리 능력과 향후 확장 여건을 개선한다.
태안항에는 1789억원을 들여 해상풍력 운영·관리부두를 조성한다. 서해안 해상풍력 시설의 유지·보수와 장비 운송 등을 지원하는 거점으로 활용될 예정이다.
북격렬비열도에는 다목적부두와 접안시설, 헬기착륙장 등이 조성된다. 현재 기본·실시설계가 진행 중이며, 2027년 착공해 2030년 완공할 계획이다.
장항항에는 1만8000㎡ 규모의 항만기능시설 부지가 반영돼 수산지원시설과 어구수리시설 확충이 가능해졌다.
대천항과 마량진항에는 재해 정비와 외곽시설 보수 사업 등이 포함됐다. 기후변화와 풍랑에 따른 항만 피해를 줄이기 위한 안전시설을 보강하는 내용이다.
충남도는 국가계획에 반영된 사업의 국비를 확보하고 기본계획 수립과 설계 등 후속 절차를 추진할 방침이다.
이주영 충남도 해양수산국장은 "사업별 행정절차와 국비 확보를 서둘러 계획된 항만 개발이 조기에 추진되도록 하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com