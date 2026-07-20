수원시, 장학금 걸린 '2026 수원시 청소년 장학골든벨' 참가 중학생 80명 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 20일 청소년 장학골든벨 참가 중학생 80명을 8월 9일까지 선착순 모집한다.
- 참가 대상은 수원 거주 관내 중학생·학교 밖 청소년으로 개인 신청하며 대회는 8월 29일 수원시청 중회의실에서 열린다.
- 수원 역사·문화·시정과 올해의 책 관련 문제를 풀고 대상 70만 원 등 총 15명에게 장학금을 지급한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026 수원시 청소년 장학골든벨'에 참가할 중학생 80명을 8월 9일까지 선착순 모집한다고 20일 밝혔다.
수원시에 2년 이상 주민등록을 두고 거주한 관내 중학생과 학교 밖 청소년(2011~2013년생)을 대상으로 개인 신청을 받는다. 학교별 참가 인원은 최대 10명으로 제한한다.
참가 신청은 포스터의 큐알(QR)코드를 스캔하거나 새빛톡톡 홈페이지 신청접수 메뉴에서 할 수 있다. 청소년 장학골든벨은 8월 29일 오후 2시 수원시청 중회의실에서 열린다.
대회에서는 수원의 역사·문화·시정 전반에 관한 문제와 함께 '2026 수원시 올해의 책' 선정 도서인 '너를 아끼며 살아라'(나태주), '역사의 쓸모'(최태성)에서도 문제가 출제된다.
대상 1명에게 70만 원, 최우수상 2명에게 각 50만 원, 우수상 4명에게 각 30만 원, 장려상 8명에게 각 20만 원의 장학금을 지급한다.
수원시 관계자는 "청소년들이 장학골든벨을 준비하며 수원의 역사와 문화를 자연스럽게 배우고 올해의 책을 읽는 즐거움도 함께 경험하길 바란다"며 "많은 청소년이 도전해 자신의 실력을 겨루고 뜻깊은 추억을 만들기를 기대한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com