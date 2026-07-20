수원시 '독립운동가 감사의 글' 이벤트 우수작 선정

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 20일 독립운동가 감사의 글 이벤트 우수작을 선정했다
- 시민 1661명 설문투표로 원천초 등 7개 학급을 우수작으로 뽑았다
- 우수작은 카드뉴스로 제작해 새빛톡톡과 8월 15일 행사장에 전시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 새빛톡톡 공교육 연계 프로그램 '우리도 참여할래요'에 참여한 학급을 대상으로 진행한 '독립운동가 감사의 글' 이벤트 우수작을 선정했다고 20일 밝혔다.
'우리도 참여할래요' 참여 학급 가운데 14개 학급이 응모했다. 학생들은 김세환, 임면수, 김향화, 이선경, 이하영, 박선태, 차인재 등 '수원 독립운동가 7인'에게 감사의 글을 쓰며 독립운동가들을 기억하고, 독립운동의 의미를 되새겼다.
새빛톡톡에서 진행된 설문 투표에 시민 1661명이 참여해 우수작 7개 학급을 선정했다. 원천초등학교 6학년 2반이 466표를 받아 1위를 차지했고, 곡정초등학교, 다솔초등학교, 율현초등학교, 망포고등학교, 선행초등학교, 고현초등학교 참여 학급도 우수작에 이름을 올렸다.
원천초의 글 내용에는 "이선경 지사님과 같은 독립운동가분들이 없으셨다면 지금 제가 대한민국에 살지도 또 이렇게 편지를 쓸 수도 없었을 것 같아요. 자신의 삶보다 대한민국의 독립을 위해 목숨까지 바치셔서 정말 감사해요…"란 글귀가 감동을 전했다.
수원시는 우수작을 카드뉴스로 제작해 새빛톡톡에 게시하고 8월 15일 열리는 '독립운동의 길 착공식' 시민참여 행사장에도 전시할 예정이다.
수원시 관계자는 "학생들이 쓴 감사의 글이 우리 지역 독립운동가들의 헌신과 독립운동의 의미를 되새기는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 새빛톡톡을 활용해 학생과 시민이 함께 배우고 참여하는 콘텐츠를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com