휴젤, 안전성 강화한 HA 필러 신제품 '더채움 시그니처' 출시

AI 핵심 요약beta
- 휴젤은 20일 안전성 강화한 HA 필러 더채움 시그니처를 출시했다.
- 더채움 시그니처는 가교제 사용을 50% 이상 줄인 4종 제품이다.
- 휴젤은 필러 경쟁력 강화로 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤은 가교제 사용을 최소화해 안전성을 강화한 히알루론산(HA) 필러 신제품 '더채움 시그니처'를 출시했다고 20일 밝혔다.
더채움 시그니처는 휴젤의 HA 필러 라인업 경쟁력 강화를 위해 개발한 신제품이다. 의료진이 시술 부위와 목적에 따라 선택할 수 있도록 물성 특성을 달리한 4종으로 구성됐다.
이번 제품에는 관계사 아크로스의 독자 기술인 'MPC(Multi Purified Crosslinking) 공법'이 적용됐다. 회사에 따르면 기존 제조 공정 대비 가교제 사용량을 50% 이상 줄이는 동시에 고농도 히알루론산 원료를 활용해 가교 효율을 높였다.
또 약 2주간의 다중 정제 공정을 거쳐 잔류 가교제(BDDE)와 가교 과정에서 발생할 수 있는 미세 가수분해 부산물(BDPE)을 줄여 안전성과 품질을 높였다. 가교제 사용량을 줄였음에도 기존 '더채움 프리미엄'의 단단한 물성과 지속력은 유지했다.
휴젤은 이번 신제품 출시를 통해 히알루론산 필러 제품군 경쟁력을 강화하고 글로벌 메디컬 에스테틱 시장 공략에 속도를 낸다는 계획이다.
장두현 휴젤 대표는 "오랜 연구개발과 축적된 기술력을 바탕으로 독자적인 MPC 공법을 적용한 차별화된 신제품을 선보이게 됐다"며 "제품 경쟁력과 안전성을 지속 강화하고 의료진과 소비자의 신뢰를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.
한편 휴젤은 '더채움 시그니처'를 비롯해 볼류마이징에 특화된 '더채움 프리미엄' 4종과 대용량 바디 필러 '더채움 쉐이프' 등 히알루론산 필러 제품군을 보유하고 있다.
sykim@newspim.com