오에스피 김영관 신임 이사 후보, 의결권 지분 21.85% 확보

AI 핵심 요약beta
- 오에스피가 20일 김영관 측이 의결권 21.85% 확보했다고 밝혔다.
- 김영관은 장내매수·제3자배정으로 222만여주 취득하며 책임경영과 경영권 안정화를 도모했다.
- 오에스피는 임시주총 이후 바이오·방산·AI 등 신사업으로 포트폴리오를 다각화해 기업가치를 높일 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 펫푸드 기업 오에스피가 신임 사내이사 후보인 김영관 측이 총 21.85%의 의결권 지분을 확보했다고 20일 밝혔다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김 후보는 장내매수와 제3자배정 유상증자를 통해 오에스피 주식 222만8539주를 취득했다. 이는 김 후보 개인의 장내 매수분과 본인이 100% 지분을 보유한 와이투케이파트너스의 유상증자 참여분을 합산한 수치다.
오에스피는 이번 지분 확보에 대해 제3자배정 유상증자를 통한 신규 사업 자금 확보와 김 후보 개인의 직접 장내매수를 통한 경영권 안정화 및 주주가치 제고 목적이 반영된 결과라고 설명했다. 향후 경영 안정화와 기업가치 제고를 위해 추가적인 장내매수도 이어갈 계획이다.
김영관 신임 사내이사 후보는 과거 폴라리스그룹에서 주요 상장사들의 인수합병(M&A) 및 성장 전략을 총괄했던 전문가다. 오에스피는 오는 28일 임시주주총회 이후 기존 펫푸드 사업 외에도 바이오, 방산, AI, 에너지 등 신규 사업 포트폴리오를 다각화하고 기술 플랫폼 기업으로의 체질 개선을 본격 추진할 방침이다.
김 후보는 "책임경영을 실천하고 주주 신뢰를 확보하기 위해 지분 매입을 단행했다"며 "향후 지속적인 지분 확보와 함께 신사업 추진을 통해 오에스피의 기업가치를 제고하는 데 집중할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com