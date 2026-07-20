李대통령, 기획예산처 차관에 조용범 예산실장 임명…"중동 추경 최단기간 처리"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 20일 조용범을 기획예산처 차관에 임명했다
- 조용범은 중동전쟁 위기극복 추경 통과와 재정집행 성과로 민생·경기회복에 기여한 전문가다
- 정부는 그의 예산·재정 전문성으로 중장기 국가발전·AI 투자 등 대한민국 도약을 기대했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 20일 신임 기획예산처 차관에 조용범(54) 현 기획예산처 예산실장을 임명했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 "조용범 신임 차관은 예산실장 등 핵심 보직을 두루 거친 예산·재정 분야 최고 전문가"라며 "특히 올해 상반기 중동전쟁 위기극복 추가경정예산안을 최단기간 내 통과시키고 재정집행 목표를 초과 달성하는 등 민생안정과 경기 회복에 기여한 것으로 평가받고 있다"고 인선 이유를 설명했다.
강 수석대변인은 또 "예산·재정 전문성을 토대로 중장기 국가발전전략을 수립하고, 인공지능(AI) 등 미래 대응 전략 투자를 통해 대한민국 대도약을 뒷받침할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
조 차관은 제주 출신으로 서울대학교 법대를 졸업하고, 미국 위스콘신대학교에서 법학 석사 학위를 취득했다.
기획재정부 예산총괄과장, 대변인, 예산총괄심의관을 지냈고, 청와대 경제수석비서관실 선임행정관으로 일한 이력도 있다.
the13ook@newspim.com