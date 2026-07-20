박완수 경남지사 "기업투자 맞춤형 부지 제시…행정 효율성 향상"

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 20일 박완수 지사 주재 간부회의를 열어 산업입지·재난·재정 운용을 논의했다
- 박 지사는 산업입지 정보 실시간 공유, 재난상황실 24시간 대응 및 소방 관제 단일체계 구축을 지시했다
- 국비 확보 전략과 소상공인 금융부담 완화, 도민 중심 행정과 현장 소통 강화 필요성을 강조했다
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재난 통합 대응시스템 체계 구축
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 20일 도청 도정회의실에서 박완수 지사 주재로 주요 간부회의를 열고 기업 투자유치를 위한 산업입지 정보 공유 체계 구축, 재난 대응 및 소방 정보 공유체계 개선, 지방재정의 전략적 운용 방안 등을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의는 행정 전반을 도민 안전·생활·지역경제 관점에서 재점검하는 데 초점을 맞췄다. 박 지사는 기업 투자유치 경쟁력 강화를 위해 산업입지 정보의 실시간 공유 시스템 구축을 지시했다.
박 지사는 "기업이 투자 의사를 밝히고 부지를 요청할 경우 행정이 즉시 맞춤형 후보지를 제시할 수 있어야 한다"면서 "기존 산업단지와 입지 정보를 투자유치과와 경제·산업 관련 부서가 함께 실시간으로 공유·활용하는 체계를 마련해야 한다"고 주문했다. 양산 부산대 부지 활용 등 주요 현안에 대해서도 관계기관과 긴밀한 협의를 이어갈 것을 당부했다.
재난 대응체계 강화도 핵심 점검 대상에 올랐다. 박 지사는 최근 집중호우 등 각종 재난 상황을 언급하며 "재난은 사후 보고보다 사전 대응과 현장의 신속한 인력·장비 동원이 중요하다"고 지적하며 "재난상황실의 24시간 대응체계 실효성을 높이기 위해 운영·보고 체계와 응급 대응 매뉴얼 전반을 재정비하고 도민안전본부를 중심으로 한 통합 대응체계를 구축하라"고 지시했다.
소방 정보 공유체계 고도화 추진 상황도 보고됐다. 경남소방본부와 창원소방본부는 현재 1단계로 경남소방 119 상황전파 시스템을 창원소방과 연계해 운영 중이며 앞으로는 119 신고 접수부터 출동, 지령, 현장 상황, 소방차 위치 정보까지 실시간으로 공유하는 시스템을 구축할 계획이다.
도는 올해 하반기까지 창원소방을 포함한 도내 18개 시군 소방 상황을 실시간으로 공유하는 단일 관제체계를 마련한다는 구상이다. 박 지사는 "창원시와 경남의 소방 조직은 분리돼 있지만 재난정보는 하나의 체계로 공유돼야 한다고 말하고, 도민의 생명과 안전과 직결된 사안인 만큼 사업을 신속히 추진해 달라"고 당부했다.
정부 예산 편성 방향에 대응한 전략적 국비 확보 방안도 논의됐다. 박 지사는 국비 확보 건수보다 도민에게 미치는 효과가 큰 핵심 사업 중심의 선택과 집중 필요성을 언급하며, 중기재정계획과 연계한 전략적 예산 확보를 주문했다.
지역신용보증재단 재보증 예산 축소에 따른 소상공인 금융 부담 완화를 위해 정부에 예산 지원 확대를 건의하고 도 차원의 지원 방안도 함께 마련할 것을 관계 부서에 지시했다.
민선 8기 도정의 핵심 가치인 '도민 중심 행정'도 언급했다. 박 지사는 "도민의 생각을 제대로 알아야 실효성 있는 정책을 만들 수 있다"며 "간부 공무원들에게 현장을 자주 찾아 도민과 소통하고 현장의 목소리를 정책과 업무에 적극 반영해야 한다"고 주문했다.
이어 "모든 행정의 목적은 도민 안전과 삶의 질 향상, 지역경제 활성화에 있다"며 "행정 편의에서 벗어나 현장에서 답을 찾는 적극행정을 실천해 달라"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com