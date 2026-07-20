나주시, '천년 목사골' 동헌 재현 사업 추진...체류형 관광 거점 기대

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 20일 조선시대 나주목 관아 동헌 재현을 추진했다.
- 시는 8월 협의·9월 심의 뒤 10월 국비 반영을 신청한다.
- 동헌 재현으로 복원 마무리와 역사문화공원 조성을 추진했다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 조선시대 나주목 관아의 핵심 시설인 동헌 재현을 본격 추진한다.
나주시는 20일 국가유산청과 협의를 이어오며 사업 추진 기반을 마련했으며 올해 하반기 행정절차를 거쳐 내년도 실시설계 국비 확보에 나설 계획이라고 밝혔다.
시에 따르면 8월 국가유산청 사적분과위원회 사전 협의, 9월 사적분과위원회 심의를 거쳐 10월 동헌 재현 실시설계비 1억 원을 2027년도 정부예산에 반영해 줄 것을 신청할 예정이다. 설계비가 반영되면 사업은 설계 단계에 착수한다.
동헌은 조선시대 지방 수령이 정무와 재판을 맡던 관아의 중심 건물이다. 이번 재현으로 나주목 관아 복원의 마지막 단계가 완성되며, 호남 대표 행정 중심지였던 나주목의 공간 구조가 복원될 전망이다.
시는 동헌을 중심으로 역사문화공원을 조성해 시민 휴식공간과 역사체험 기능을 결합한 문화 거점을 마련할 방침이다. 금성관, 목사내아, 향청, 나주읍성 등과 연계한 역사문화벨트도 구축해 체류형 관광 활성화를 추진한다.
나주시는 2012년 금계 매일시장 철거 이후 금성관을 중심으로 서익헌, 동익헌, 연못, 향청 등을 순차적으로 정비하며 관아 복원사업을 진행해 왔다.
윤병태 시장은 "동헌은 나주목 관아 복원의 핵심 공간"이라며 "역사문화공원 조성을 통해 시민과 관광객이 함께 체험하는 공간으로 만들겠다"고 말했다. 이어 "내년도 실시설계 국비 확보를 위해 국가유산청과 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com