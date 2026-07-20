광양제철소, 하역설비 고도화...IoT·AI 기반 관리 구축

AI 핵심 요약beta
- 포스코 광양제철소가 20일 IoT·AI로 하역기 이상을 감지했다.
- 원료부두 설비에 센서를 달아 24시간 원격 점검체계를 구축했다.
- 비전AI로 하역량과 파손을 관리해 생산성도 높였다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소가 IoT와 AI 기반 스마트 관리체계를 도입해 원료 하역기 설비의 이상을 사전에 감지하고 조업 안정성과 생산성을 높였다.
광양제철소는 원료부두 하역기 설비의 점검 사각지대를 해소하기 위해 스마트 관리체계를 구축했다고 20일 밝혔다.
EIC기술부와 제선부 제선설비부가 협업해 포스코 설비관리 시스템인 PIMS와 AI 기반 모니터링을 구축하고 이를 통해 설비 이상을 사전에 감지해 안정성과 생산성을 동시에 높였다.
제철소는 하역기 주요 부위에 IoT 센서를 설치해 24시간 원격 모니터링 체계를 구축하고 온도와 진동 데이터를 실시간 수집해 이상 징후를 조기에 파악함으로써 대형 설비 장애 예방 효과를 높였다.
비전AI 기반 모니터링도 도입했다. 원료 버킷 상태를 실시간 분석해 적정 하역량을 유지하고 파손 여부를 즉시 확인한다. 원료 설비 장애 예방과 재고 관리 효율 향상에 기여할 것으로 보인다.
수집된 데이터는 통합 플랫폼으로 제공된다. 작업자와 운전자는 설비 상태를 한눈에 확인할 수 있다.
광양제철소 관계자는 "스마트 모니터링 체계 구축으로 설비 경쟁력과 조업 안정성을 강화하고 기술 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
제철소는 향후 모터 전류 토크 압력 데이터를 연계 분석해 항만 통합 모니터링을 고도화하고 직원 교육도 확대할 계획이다.
chadol999@newspim.com