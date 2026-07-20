신한은행, '신한 햇살론유스' 보증료 지원 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 20일 청년 대상 햇살론유스 보증료 지원 이벤트를 진행했다
- 만 19세 이상 34세 이하 청년에게 최대 1200만원 서민금융 대출을 제공한다
- 15일 이후 신규 대출자에게 보증료를 최대 10만원까지 지원하고 분기 말에 지급한다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 신한은행(은행장 정상혁)은 청년 고객의 금융비용 부담을 덜어주기 위해 '신한 햇살론유스' 보증료 지원 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.
'신한 햇살론유스'는 서민금융진흥원이 대학생과 청년의 금융 애로를 해소하기 위해 운영하는 서민금융 상품이다. 청년들이 학업과 취업 준비, 사업 등에 전념할 수 있도록 금융을 지원해 성공적인 사회 진출과 안정적인 경제활동을 돕는다.
지원 대상은 만 19세 이상 34세 이하이면서 연소득 3,500만원 이하인 ▲취업준비생 ▲사회초년생 ▲청년사업자 등이며, 서민금융진흥원의 보증서를 기반으로 최대 1,200만원까지 대출을 제공한다.
이번 이벤트는 지난 15일부터 '신한 햇살론유스' 대출을 신규 실행하고 보증료와 이자를 정상 납부한 고객을 대상으로 보증료를 최대 10만원까지 지원한다. 별도의 응모 절차 없이 대출을 실행하면 자동으로 참여되며, 준비된 지원 한도가 소진될 경우 이벤트가 조기 종료될 수 있다.
보증료 지원금은 대출 신규일이 속한 분기의 다음 분기 말에 지급된다. 예를 들어 7월부터 9월까지 대출을 신규한 고객은 요건 충족 여부를 확인한 뒤 12월 말에 지원금을 받을 수 있다.
신한은행 관계자는 "학업과 취업 준비, 사업 초기 단계에서 금융비용을 부담하는 청년 고객에게 실질적인 도움을 드리고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 청년들의 안정적인 사회 진출과 경제활동을 지원하는 포용금융을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
ssup825@newspim.com