[2026WS] '낄끼빠빠' 모르는 트럼프...시상식서 또 '센터 본능' 눈총

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 20일 월드컵 결승 시상식에서 단상을 떠나지 않아 스페인 선수들의 우승 세리머니를 방해했다.
- 관중과 온라인에서 거센 야유와 조롱이 이어지자 스페인 축구협회는 시상식 사진과 영상에서 트럼프를 삭제한 자료를 올렸다.
- 트럼프가 인판티노 회장에게 압박해 미국 선수 발로건의 레드카드 징계를 유예시키면서 정치권력이 FIFA 규칙과 권위를 훼손했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
네티즌 "AI로 트럼프 삭제" 비판...스페인 축구협, SNS 트럼프 삭제
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 시상식에서 또다시 과도한 '센터 본능'을 발휘하다 국제적인 구설수에 올랐다. 스포츠의 순수함을 권력의 도구로 삼으려는 그의 엇나간 행보에 전 세계 축구 팬들의 비난이 쏟아지고 있다.
트럼프 대통령은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 결승전을 관람한 뒤 공동 주최국 정상 자격으로 시상대에 올랐다. 준우승을 차지한 아르헨티나의 리오넬 메시 등 선수들에게 메달을 걸어줄 때까지만 해도 분위기는 나쁘지 않았다.
문제는 스페인 대표팀의 우승 트로피 세리머니 과정에서 발생했다. 트럼프 대통령은 스페인 주장 로드리에게 우승컵을 전달한 후에도 단상을 떠나지 않고 중심 자리를 버텼다. 주인공이어야 할 스페인 선수들의 축제를 방해하는 황당한 기행이었다. 이에 로드리가 정중하게 비켜달라는 손짓을 보냈고 지아니 인판티노 FIFA 회장이 다급히 달려와 만류했다.
스페인 선수들이 우승컵을 들어 올리자 트럼프 대통령은 마지못해 단상 아래로 내려왔다. 현장 관중석의 소음은 78데시벨에서 84데시벨로 치솟으며 거센 야유를 보냈다. 온라인상에서도 불만이 폭발했다. 네티즌들은 "AI로 트럼프를 삭제해달라"며 조롱 섞인 비판을 가했다. 결국 스페인 축구협회는 공식 SNS에서 트럼프 대통령을 철저히 지워버린 사진과 영상을 게재했다. 트럼프 대통령은 지난해 클럽월드컵 결승에서도 첼시의 우승 세리머니에 무단 동참해 거센 비판을 받은 바 있다.
이러한 트럼프 대통령의 기행은 단순한 해프닝을 넘어 비뚤어진 권력욕의 산물이다. 이번 대회 기간 발생한 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건의 '레드카드 유예 사태'가 대표적이다. 발로건은 32강전에서 상대 선수의 발목을 밟아 다이렉트 퇴장을 당했다. 당연히 다음 경기 출전 정지 징계를 받아야 했다. 그러나 FIFA는 징계 집행을 1년 유예하는 전대미문의 결정을 내렸다. 배후에는 인판티노 회장에게 직접 전화해 판정 재고를 요청한 트럼프 대통령의 압박이 있었다.
유럽축구연맹(UEFA)과 축구계 원로들은 "정치 권력이 경기 규칙을 흔들어 FIFA의 권위를 훼손했다"며 강력히 규탄했다. 스포츠를 오직 승리와 통치 이데올로기의 도구로만 바라보는 트럼프의 비뚤어진 탐욕이 월드컵 역사에 씻을 수 없는 오점을 남겼다.
psoq1337@newspim.com