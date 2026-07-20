달달한 복숭아에 흠뻑…세종 조치원서 사흘간 '분홍빛 축제'

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24~26일 세종시민운동장·도도리파크서 개최

헬기 타고 축제장 한눈에…물놀이·야간 공연도 풍성

[세종=뉴스핌] 김수진 기자 = 118년 전통의 조치원복숭아가 한여름 세종을 달콤한 분홍빛으로 물들인다.

세종시는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 세종시민운동장 보조경기장과 도도리파크 일원에서 '제24회 세종 조치원복숭아축제'를 개최한다고 20일 밝혔다.

[세종=뉴스핌] 김수진 기자 = 김회산 세종시 도농상생국장이 20일 세종시청 브리핑실에서 세종 조치원복숭아축제 개요를 설명하고 있다. 2026.07.20 nn0416@newspim.com

올해 축제는 '복숭아를 사러 왔다가 하루를 즐기고 가는 축제'를 목표로 복숭아 판매뿐 아니라 공연과 체험, 물놀이, 먹거리, 야간 프로그램을 대폭 확대했다.

축제장에서는 지난해보다 2000상자 이상 늘어난 1만7000상자의 조치원복숭아를 판매한다. 가격은 3㎏ 한 상자 기준으로 7~8과 2만8000원, 9~10과 2만4000원, 11~12과 2만원으로 지난해와 같다.

올해부터는 복숭아 판매장을 조치원농협이 일괄 운영한다. 농가가 농산물산지유통센터에 복숭아를 입고하면 농협이 축제장에서 판매를 대행하는 방식이다. 구매한 복숭아를 맡기고 축제를 즐길 수 있도록 보관 부스도 마련한다.

하늘과 물, 밤을 활용한 신규 콘텐츠도 눈길을 끈다.

25일과 26일에는 연서면 항공대대와 연계한 헬기탑승체험이 진행된다. 참가자들은 헬기에 올라 세종의 자연경관과 축제장을 하늘에서 내려다볼 수 있다.

도도리파크 인근에는 워터슬라이드와 워터풀, 유아풀, 황토풀 등 물놀이시설이 설치된다. 고복저수지 야외수영장이 올해 운영되지 않는 점을 고려해 가족 단위 방문객이 무더위를 식힐 수 있는 공간을 확대했다.

조치원복숭아의 118년 역사를 상징하는 '118개 LED 소원풍등날리기'도 열린다. 가족과 연인, 친구가 소원을 적은 LED 풍등을 띄우는 프로그램으로, 참가 신청은 접수 하루 만에 마감됐다.

축제의 밤은 '피치비어나잇'이 책임진다. 조치원파닭과 맥주를 맛보며 가수와 DJ 공연을 즐기는 프로그램으로, 행사장에는 약 200개 테이블과 1200석의 관람 공간이 마련된다.

대학생 댄스동아리 공연을 시작으로 가수 홍진영과 DJ 박명수·주디, 트로트가수 손헌수 등이 무대에 오른다. 축제 운영시간도 기존 밤 10시에서 밤 11시까지로 연장됐다.

시민이 직접 참여하는 프로그램도 풍성하다. 읍면동 주민자치 프로그램 공연인 '읍면동의 날'을 비롯해 복숭아화채 나눔과 118m 복숭아 가래떡 뽑기가 각각 두 차례 진행된다.

도도리파크 곳곳에 숨겨진 쪽지를 찾아 경품으로 교환하는 '황금복숭아를 찾아라'와 게릴라 물총 싸움인 '복숭아 팡팡! 물총 대첩'도 마련된다.

분홍색 옷이나 모자 등 복숭아색 아이템을 착용한 방문객에게는 인생네컷 무료 촬영과 현장 이벤트 참여 기회가 제공된다. 추첨을 통해 복숭아 구매 할인권과 축제 기념품도 받을 수 있다.

복숭아 판매량이 5000상자, 1만상자, 1만5000상자에 도달하는 시점의 구매자에게는 각각 30만원 상당의 건강검진권을 증정하는 특별 이벤트도 진행된다.

이밖에 복숭아 디저트·체험부스와 농촌융복합산업 홍보관, 청년센터 '발그레 도원', 먹거리장터, 푸드트럭, 포토존, 복숭아 수확체험 등이 축제장을 채운다.

세종시는 올해 방문객 12만명, 복숭아 판매 1만7000상자, 직접 경제효과 30억원을 목표로 잡았다. 지난해에는 10만7000명이 축제장을 방문해 복숭아 1만5270상자가 판매됐으며, 직접 경제효과는 24억원으로 집계됐다.

폭염에 대비해 냉방버스 6대와 컨테이너 냉방쉼터 3곳, 쿨링포그와 대형 선풍기 등을 배치한다. 생수와 부채 각 3만개, 양산 300개를 준비하고 물 마시는 곳 20곳과 대형 그늘막도 운영한다.

행사장 주변에는 1400여 면의 주차공간이 마련된다. 고려대 동문주차장과 도담동 싱싱장터에서 행사장까지 2개 노선의 셔틀버스 6대가 운행된다.

김회산 세종시 도농상생국장은 "맛있는 조치원복숭아를 맛보고 가족과 친구, 연인이 함께 소중한 추억을 만들 수 있도록 축제를 준비했다"며 "전국의 관광객들이 세종을 찾아 조치원복숭아의 맛과 멋, 세종의 여름을 마음껏 즐기길 바란다"고 말했다.

nn0416@newspim.com