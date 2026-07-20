파주시, 시장 직속 '핵심 현안 TF팀' 신설…민선9기 현안 해결 중점

AI 핵심 요약beta
- 파주시가 20일 시장 직속 TF팀 신설을 결재했다
- TF팀은 핵심 사업 선정과 추진전략을 맡는다
- 시는 주요 현안을 시민 공론화로 함께 풀기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시가 시장 직속 전담조직을 신설하고 시민 공론화를 확대하는 등 핵심 현안 해결에 속도를 낸다.
파주시는 손 시장이 '민선9기 핵심 현안 TF팀 신설 및 시민 공론화 추진 계획'을 결재했다고 20일 밝혔다.
이번 결재는 손 시장 취임 이후 이뤄진 첫 핵심 정책 결재로 '실사구시(實事求是)'를 행정에 반영하고 시민 중심 시정을 실현하기 위한 조직 운영 방향을 담고 있다.
신설되는 '핵심 현안 TF팀'은 시장 직속 조직으로 핵심 사업 선정과 추진 전략 수립 등을 전담하며 부서 간 협업 조정 등의 역할을 맡는다.
특히 행정 내부 인력뿐 아니라 분야별 전문가가 협업 체계를 구축해 현장성과 전문성을 함께 확보한다는 방침이다.
또한 시는 시민 생활과 직결되는 주요 정책은 시민 의견을 폭넓게 반영하는 '시민주의 행정'도 병행 추진한다.
성매매집결지 해체 및 공간 재조성, 운정지역 행정구역 개편, 교통체계 개선, 공공시설 용지 활용 방안 등 주요 현안에 대해 시민 공론화와 주민설명회, 공청회 등을 통해 폭넓은 의견을 수렴하고 정책 결정 과정에 반영할 계획이다.
손배찬 시장은 "핵심 현안 TF팀은 시급한 현안을 신속하고 책임감 있게 해결하는 데 초점을 두고 시민주의 행정은 시민과 함께 가장 합리적인 해법을 찾는 과정"이라며 "두 체계를 함께 운영해 민선9기 핵심 과제를 속도감 있으면서도 시민의 신뢰 속에 추진하겠다"고 말했다. 이어 "성매매집결지 해체와 공간 재조성은 지역사회의 오랜 숙원인 만큼 충분한 공론화 과정을 거쳐 시민이 공감할 수 있는 합리적인 결론을 도출하겠다"고 강조했다.
skyimhan@newspim.com