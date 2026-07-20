서울시, 폭염 피해 예방...응급실 감시체계 운영·취약계층 방문 건강관리

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 20일 폭염 대비 온열질환 감시체계와 취약계층 건강관리를 강화했다고 밝혔다
- 서울지역 온열질환자는 전년보다 감소했지만 오전 시간대와 고령층·길가 발생 비율이 높게 나타났다
- 서울시는 독거노인·장애인 등 6만여명에게 방문간호와 폭염 예방 물품을 지원하며 기본 건강수칙 실천을 당부했다
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독거어르신 등 건강취약계층 대상 방문건강관리로 폭염 대응 강화
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 본격적인 폭염에 대비해 온열질환 응급실 감시체계를 운영하고 취약계층 건강관리를 강화하는 등 건강 피해 예방에 나섰다고 20일 밝혔다.
서울시는 지난 5월 15일부터 응급실을 운영하는 서울지역 71개 병원과 함께 '온열질환 응급실 감시체계'를 가동하며 온열질환 발생 추이와 취약집단 정보를 실시간으로 파악하고 있다.
지난 15일 기준 서울지역 온열질환자는 110명으로 지난해 같은 기간(159명)보다 49명 감소했다. 다만 올해는 오전 시간대 환자가 증가한 것이 특징이다. 오전 6시부터 10시 사이 발생한 환자는 32명으로 지난해(22명)보다 약 1.5배 늘었다.
최근 3년간(2023~2025년) 감시체계 운영 결과를 보면 서울의 온열질환자는 65세 이상 고령층 비중이 37.1%로 전국 평균보다 높았다. 오전 시간대(오전 6시~11시) 발생 비율도 24.4%로 전국 평균(18.9%)을 웃돌았으며, 길가에서 발생한 환자 비율도 31.4%로 나타났다.
이에 따라 서울시는 독거노인, 장애인, 만성질환자 등 건강 취약계층 6만3000여 명을 대상으로 방문건강관리 사업을 강화하고 있다.
서울시와 25개 자치구 방문간호사는 가정 방문과 전화 상담을 통해 건강 상태를 확인하고 폭염 대응 요령을 안내하는 한편, 넥쿨러와 우양산 등 폭염 예방 물품도 지원하고 있다. 현재까지 직접 방문 6만8859건, 전화 상담 4만6133건, 진료 연계 246건, 폭염 예방 물품 5936개를 지원했다.
폭염 건강수칙은 서울시와 질병관리청 누리집, 손목닥터9988 앱에서 확인할 수 있다.
조영창 서울시 시민건강국장은 "최근 온열질환이 비교적 선선하다고 느껴지는 오전에도 발생하고 있다"며 "갈증이 없어도 물을 자주 마시고, 시원한 환경을 유지하며 더운 시간대에는 충분히 휴식하는 등 기본적인 건강수칙을 실천해 달라"고 당부했다.
blue99@newspim.com