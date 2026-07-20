교육부, 8월 폐교 광양보건대 재적생 121명 특별편입학 추진

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 20일 광양보건대 재적생 121명 대상 특별편입학을 추진한다고 밝혔다.
- 폐교 대학생들을 2026년 2학기·2027년 1학기 두 차례에 걸쳐 인근 대학 동일·유사 학과로 전원 편입 지원한다.
- 교육부는 실습 일정·장애학생 지원체계 등을 점검하고 설명회 및 접수 일정 안내로 편입 과정에서 학습권 침해를 막겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 2학기와 내년 1학기 두 차례 진행
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 학교법인 양남학원의 파산으로 오는 8월 31일 폐교하는 광양보건대 재적생 121명을 대상으로 특별편입학을 추진한다고 20일 밝혔다.
양남학원은 재정난과 경영 악화로 지난달 19일 광주회생법원에서 파산을 선고받았다. 파산관재인이 대학 구성원의 의견을 수렴해 8월 말까지 학교 운영을 이어갈 수 있도록 법원에 신청했고 법원이 이를 허가하면서 폐교일이 확정됐다.
고등교육법 시행령은 학교법인이 파산한 경우 재적생이 정원 외 편입학을 할 수 있도록 규정하고 있다. 특별편입학 대상은 광양보건대 8개 학과 재학생과 휴학생 121명 가운데 다른 대학으로 옮기기를 희망하는 학생이다.
교육부는 전남·광주와 전북 등 인근 지역 대학의 협조를 받아 학생들이 현재 소속된 학과와 동일하거나 유사한 학과로 편입할 수 있도록 지원한다. 편입학은 2026학년도 2학기와 2027학년도 1학기 등 두 차례로 나눠 진행한다.
보건·의료계열처럼 졸업 전 실습을 마쳐야 하는 학과는 편입 대학이 실습 시기를 조정하도록 협조를 요청한다. 대학을 옮기는 과정에서 실습 일정이 늦어져 졸업이 지연되는 일을 막기 위한 조치다. 장애학생을 받을 대학에는 관련 법령과 기관평가인증 기준에 따른 지원체계를 미리 점검하도록 할 예정이다.
교육부는 오는 29일 오후 2시 광양시문화예술회관에서 편입 희망 학생을 대상으로 설명회를 열어 추진 일정과 유의사항을 안내한다. 1차 편입 원서 접수는 8월 3일부터 6일까지 진행되며 합격자는 8월 19일 발표될 예정이다. 2차 원서 접수는 내년 1월 4일부터 20일까지다.
교육부는 한국사학진흥재단과 함께 학생들에게 전형 일정을 안내하고 특별편입학 대상자가 누락되지 않도록 확인할 방침이다.
이해숙 교육부 고등평생정책실장은 "학생들의 불편을 최소화하고 학습에 지장이 없도록 관계 법령에 따라 특별편입학을 조속히 추진할 것"이라며 "2026학년도 2학기 편입학은 일정이 촉박한 만큼 광양보건대 재적생들과 인근 대학 등 관계기관에 적극적인 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com