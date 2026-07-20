교육부, 첨단산업 특성화대학 경진대회 온라인 설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 20일 첨단산업 특성화대학 경진대회 온라인 설명회를 21일 개최한다고 밝혔다.
- 반도체·이차전지·바이오 분야 기업들이 실제 현장 문제를 출제하고 학생팀이 연구과제로 해결책을 제안한다.
- 본선은 9월 30일부터 10월 2일까지 산학연협력 엑스포에서 열리며 수상팀에 교육부 장관상과 최대 500만원 상금을 준다.
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본선 진출팀 산학연협력 엑스포서 과제 발표
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 첨단산업 특성화대학 학생들이 기업 현장의 실제 문제를 해결하는 '2026 첨단산업 특성화대학 경진대회(STOB리그)' 온라인 설명회를 오는 21일 개최한다고 20일 밝혔다.
STOB리그는 학생들이 경쟁과 협업을 거쳐 첨단산업 현장에서 제시한 문제의 해법을 연구 과제 형태로 제안하는 대회다. 2024년 반도체 분야에서 시작해 지난해 이차전지 분야로 범위를 넓혔으며 올해는 바이오 분야가 새로 추가됐다.
반도체 분야에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 설계와 소자·공정, 소재·부품·장비 분야의 문제를 출제한다. 이차전지는 LG에너지솔루션이 소재·부품과 제조·공정 분야 과제를 제시한다. 바이오 분야에는 SK바이오팜이 참여해 후보물질과 제조공정, 품질보증·품질관리 분야의 현장 문제를 낸다. 기업 소속 전문가들은 과제 출제뿐 아니라 결과물 심사에도 참여한다.
대회에는 첨단산업 특성화대학 재학생이 2~4명으로 팀을 꾸려 참가할 수 있다. 다른 특성화대학 학생들과 연합팀을 구성하는 것도 가능하다. 단독팀에는 지도교수 1명, 연합팀에는 지도교수 2명이 참여해 과제 수행을 돕는다.
예선에서는 문제 풀이 방향과 아이디어의 적정성, 실현 가능성, 완성도 등을 종합적으로 평가한다. 본선 진출팀은 9월 30일부터 10월 2일까지 열리는 '2026 산학연협력 엑스포'에서 과제 해결 결과를 발표하고 심사위원의 질문에 답한다.
대상과 최우수상 수상팀에는 교육부 장관상과 각각 500만원, 400만원의 상금이 수여된다. 우수상팀은 한국산업기술진흥원장상과 상금 300만원을 받는다. 지난해에는 반도체 분야 170개 팀과 이차전지 분야 16개 팀이 참가했다.
이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "이번 경진대회는 첨단분야의 역량을 갖춘 학부생들이 국내 기업의 애로사항에 관한 아이디어를 도출해 보는 의미 있는 기회"라며 "반도체, 이차전지, 바이오 등 첨단산업 특성화대학 학생들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com