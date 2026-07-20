부산시 '미래산업 전환펀드' 1호 투자기업 탄생…투자생태계 본격화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 20일 디알액시온을 전환펀드 1호로 선정했다.
- 지역 자본으로 첫 투자한 사례로 의미를 뒀다.
- 시는 동남권 기업의 미래산업 전환 지원을 늘리겠다 했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 미래산업 전환펀드 첫 투자기업을 배출하며 지역 내 투자·성장 선순환 기반 조성에 나섰다.
시는 '부산 미래산업 전환펀드'를 통해 지역 1호 투자기업으로 ㈜디알액시온을 선정했다고 20일 밝혔다.
디알액시온은 1979년 대림기업으로 출발한 부산 기반 자동차 부품 중견기업이다. 실린더 헤드와 블록 등 엔진 핵심 부품을 생산하며 알루미늄 정밀 주조·가공 분야에서 기술력을 확보해 현대·기아차 등 글로벌 완성차 업체에 납품하고 있다.
이 기업은 월드클래스 300, 명문뿌리기업 등에 선정됐으며 부산고용대상, 전략산업 선도기업, 명문향토기업 등 각종 인증을 받았다.
시는 이번 투자를 통해 디알액시온이 전기차 등 미래차 산업 전환에 맞춰 친환경·경량화 부품 분야로 사업 구조를 고도화할 것으로 보고 있다.
이번 사례는 지역기업이 수도권이 아닌 지역 내 자본으로 투자받은 사례라는 점에서 의미가 있다는 평가다. 시는 이를 계기로 지역기업의 투자 접근성을 높이고 기업의 수도권 이전을 완화하는 효과를 기대하고 있다.
시는 앞으로 전환펀드 투자 집행을 확대해 동남권 중소·중견기업의 신산업 전환과 고도화를 지원할 계획이다. 이를 위해 온·오프라인 홍보와 함께 현장설명회, 맞춤형 투자 상담을 강화해 기업 참여를 유도한다는 방침이다.
민간 운용사의 투자역량과 시 산업정책을 결합해 성장 단계별 자금 공급 체계를 구축하고 투자 성공사례를 축적해 민간자본 유입을 확대할 계획이다.
전재수 시장은 "이번 투자는 전환펀드의 첫 성과이자 이정표"라며 "지역자본이 지역기업으로 이어지는 투자 구조를 구축하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com