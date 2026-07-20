전국 광역 단체장 7월 20일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 20일 도정 현안 보고회와 간담을 진행했다
- 전국 시도지사들이 회의·협약·행사 등 지역 현안 일정을 소화했다
- 일부 지자체장은 통상업무 또는 공식 일정이 없다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-실국별 주요업무 보고회 (10:10 본관 소회의실)
-실국별 주요업무 보고회 (14:00 본관 소회의실)
▲이원택 전북지사
- 성장엔진 인재육성 추진 협약체결 (15:20 종합상황실)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 전남광주대전환기획위원회 해단 및 활동성과 공유회(13:00 무안청사)
▲허태정 대전시장
-주간회의(9:00 대회의실)
▲조상호 세종시장
-실국본부별 핵심 현안업무 보고회(경제산업국, 공보관, 운영지원과)(9:00 집현실)
-실국본부별 핵심 현안업무 보고회(교통국)(16:00 집현실)
▲박수현 충남지사
-국회 방문(11:00 서울 국회)
▲전재수 부산시장
- 인터뷰-한국일보(10:40 집무실)
- 접견-주한체코대사(13:10 국제의전실)
▲박완수 경남지사
실국본부장 회의(08:40)
▲전재수 부산시장
- 인터뷰-한국일보(10:40 집무실)
- 접견-주한체코대사(13:10 국제의전실)
▲박완수 경남지사
실국본부장 회의(08:40)
▲신용한 충북지사
-2026년 상반기 퇴직공무원 정부포상 전수식(10:00 여는마당)
-민선9기 공약사업 검토 보고회(14:00 회의실1)
-무역협회 정책제안집 전달(16:00 여는마당)
▲박찬대 인천시장
- 서북도서 여객선 야간 운항 규제완화 축하행사 (07:40)
- 인천시장 주재 군수ㆍ구청장 정책회의 (17:00)
▲추미애 도지사
- 통상업무
▲이철우 경북도지사
- 공식 일정 없음
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com