[핌in인천] KIA 정해영, 넘지 못한 '인천 트라우마'…0.1이닝 2피홈런 4실점

AI 핵심 요약beta
- KIA가 19일 인천 SSG전에서 9-5 재역전승했다
- 정해영은 인천에서 또 0.1이닝 4실점으로 흔들렸다
- 인천 트라우마 계속돼 KIA 불펜 운용에 고민 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 유다연 기자=KIA 정해영이 또 '인천 트라우마'를 극복하지 못했다.
정해영은 19일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에서 4-1로 앞선 6회 등판해 0.1이닝 동안 17개의 공은 던지며 4피안타(2피홈런) 무사사구 무탈삼진 4실점(4자책점)을 기록했다. 결국 KIA는 이의리를 급하게 투입해 급한 불을 껐다.
이후 KIA 타선에서 SSG 불펜을 공략해 5안타(1홈런)로 5점을 뽑아내며 9-5로 다시 리드를 잡았고, 결국 승리를 거뒀다. KIA는 3연승에도 정해영에 대한 고민을 떠안았다.
정해영은 유독 인천 SSG랜더스필드에서 약한 모습이다. 올 시즌 3경기 등판해 1홀드, 2.1이닝 7실점(7자책점) 평균자책점 27.00을 기록 중이다. 통산 20경기 3패, 1홀드, 3세이브, 평균자책점 10.00을 기록 중이다. 10경기 이상 등판한 구장 중에서 가장 약하다.
결국 KIA의 불펜 구성에도 영향을 미쳤다. KIA는 전반기 막판 마무리 성영탁이 부진하자, 결국 마무리 교체에 들어갔다. 올스타 브레이크 직후 인천에서 열린 SSG와 4연전까지 '집단 마무리 체제'를 선언했다.
KIA도 이를 고려해 기용했다. 정해영은 지난 17일 팀이 5-3으로 앞선 6회 세 번째 투수로 올라와 삼자범퇴로 홀드를 챙겼다.
KIA 이범호 감독은 "정해영은 인천에서 결과가 좋지 않다. 그런데 전날 구위가 좋았고, 선수에게 부담을 주는 것이 좋지 않다고 생각해서 필승조로 기용할 예정"이라고 밝혔다. 이날도 3점 차로 앞선 부담 없는 상황에서 정해영을 투입했지만, 기대했던 결과가 따르지 않았다.
다행히 최근 분위기 좋은 타선이 5점을 지원했다. 7회 김도영의 적시 2루타와 8회 김호령의 2타점 적시타, 카스트로의 쐐기 2점 홈런이 나왔다. 그 덕에 KIA는 9-5로 재역전승을 거둘 수 있었다.
하지만 KIA 고민은 여전하다. 보직을 바꾼 이의리가 불펜에서 좋은 모습을 보여주고 있지만, 최근까지 '필승조' 일원이었던 정해영이 흔들리고 있다.
정해영은 여전히 KIA 불펜의 현재이자, 미래다. 특정 구장에서 약한 모습을 계속 보인다면, KIA도 정해영을 확실한 필승조로 투입하기 어렵다. 정해영이 인천 악몽을 극복해야, KIA 불펜 구성에 대한, 명쾌한 답도 찾을 수 있다.
willowdy@newspim.com