전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.20 (월)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[현장 인터뷰] '3할 유격수' NC 김주원 바꾼 변화..."조급함 버리니 여유가 생겼다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • NC 김주원이 19일 두산전 앞두고 여유 생겼다고 말했다.
  • 김주원은 타·수비에서 리그 최고 유격수로 성장하며 실투 공략과 멘탈 관리에 집중하고 있다.
  • WBC와 경험을 바탕으로 후배 멘탈을 돕고 팀 단합으로 가을야구와 꾸준한 활약을 목표로 하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[창원=뉴스핌] 남정훈 기자 = "잘 안 되더라도 시즌은 길기에 다시 좋아질 수 있다는 믿음이 생겼다."

NC 김주원이 올 시즌 가장 크게 달라진 점을 묻자 가장 먼저 꺼낸 말이다.

[창원=뉴스핌] 19일 창원 두산과의 경기 전 인터뷰를 가진 NC 김주원. [사진 = 남정훈 기자] 2026.07.19 wcn05002@newspim.com

2026시즌 김주원은 명실상부 KBO리그 최고의 유격수로 자리매김하고 있다. 지난 시즌 골든글러브를 품으며 리그 정상급 유격수 반열에 오른 그는 올해 공격력을 한 단계 더 끌어 올리며 커리어 최고의 시즌을 만들어가고 있다.

김주원은 이번 시즌 타율 0.302, 101안타(13홈런) 40타점, 57득점, 21도루, OPS(출루율+장타율) 0.844를 기록 중이다. 이미 100안타를 돌파했고, 타율 3할과 두 자릿수 홈런을 동시에 기록하며 NC 타선의 중심축으로 활약하고 있다. 특히 홈런 역시 지난해 기록한 개인 최다(15개)를 넘어설 가능성이 높다.

지난해 역시 김주원은 최고의 한 해를 보냈다. 144경기에 모두 출전해 타율 0.289, 156안타(15홈런), 65타점, 44도루, OPS 0.830을 기록하며 공·수 모두 최고의 활약을 펼쳤고, 생애 첫 유격수 골든글러브를 수상했다. 단순히 수비 잘하는 유격수가 아니라 공격까지 갖춘 '5툴 플레이어'라는 평가를 받기 시작했다.

하지만 김주원은 자신의 가장 큰 변화로 기록보다 '여유'를 꼽았다. 그는 "작년을 겪으면서 잘 안 되더라도 시즌은 길고 충분히 다시 좋아질 수 있다는 믿음이 생겼다"라며 "예전처럼 조급하거나 조바심을 내기보다 훨씬 여유 있게 경기를 할 수 있게 됐다"라고 말했다.

사실 김주원의 프로 생활은 순탄치 않았다. 2021년 NC의 2차 1라운드 6순위 기대주로 입단한 김주원은 데뷔 초부터 리그 최고의 유격수가 될 재능을 인정받았다. 185cm의 큰 체격에도 넓은 수비 범위와 강한 어깨, 빠른 발을 갖춘 보기 드문 내야수였다. 그러나 공격에서는 기복이 있었고, 수비에서도 실책이 나올 때마다 심리적으로 흔들리는 모습도 적지 않았다.

[서울=뉴스핌] NC 다이노스의 주전 유격수 김주원. [사진=NC 다이노스]

'천재 유격수'라는 기대와 '아직 미완성'이라는 평가가 공존했던 선수였다. 그러나 지난해 골든글러브를 수상하며 리그 정상급 유격수로 인정받았고, 올해는 그 기대를 뛰어넘는 성적을 기록하고 있다.

김주원은 올해 타격 비결에 대해 "실투를 절대 놓치지 않으려고 한다"고 말했다. 그는 "투수와 싸운다는 생각을 많이 한다. 상황이나 볼배합도 계속 생각하려고 노력하고 있다"라며 "그런 부분들을 가장 신경 쓰고 있다"라고 설명했다.

여기에는 NC 이호준 감독의 조언도 적지 않은 영향을 미쳤다. 김주원은 "감독님께서 올해 가장 많이 말씀하신 것은 볼카운트가 유리할 때 내가 노리는 공을 자신 있게 치라는 것이었다"라며 "아닌 공은 볼카운트가 남아 있으니 굳이 건드려 범타가 되지 말고, 내 카운트에서는 내가 노리는 공을 확실하게 노리라고 말씀하셨다"라고 전했다.

수비에서도 여전히 발전하고 있다. 리그 최고의 2루수 가운데 한 명인 대선배 박민우와 키스톤 콤비를 이루며 얻은 경험도 크다. 그는 "중계 플레이 위치나 상황에 따른 움직임 같은 부분을 정말 많이 배웠다"라며 "6년 차가 됐지만 아직도 계속 배우고 있다"라고 말했다.

[부산=뉴스핌] 이웅희 기자=NC 김주원이 12일 부산 롯데전에서 쐐기 3점포를 터트리고 있다. [사진=NC다이노스] 2026.05.12 iaspire@newspim.com

이제는 후배들을 이끄는 위치가 됐다. 김주원은 가장 주목하고 있는 후배로 외야수 고준휘와 내야수 신재인을 꼽았다. 그는 "내가 신인일 때보다 훨씬 잘하는 것 같다. 시즌 초반보다 프로 투수들의 공에도 많이 적응한 것 같다"라며 웃으며 말했다.

이어 "후배들에게 기술적인 부분보다 멘탈적인 이야기를 많이 해준다. 나도 형들에게 그런 이야기를 많이 들으면서 성장했다. 잘 안 맞거나 힘들 때 제가 겪었던 경험을 이야기해 주려고 한다"라고 설명했다.

올해 김주원의 성장을 이야기하면서 빼놓을 수 없는 것이 바로 지난 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)이다. WBC에 처음으로 발탁된 김주원은 주전 유격수로 KBO 최고의 선수들과 함께 한국의 8강 진출에 힘을 보태며 국제무대를 경험했다. 그 시간은 김주원의 야구 인생에 큰 전환점이 됐다.

김주원은 "국제대회에서 다른 나라 선수들과 KBO에서 가장 잘하는 선수들을 함께 보면서 야구를 보는 시선 자체가 달라졌다"라고 말했다. 이어 "그 경험이 지금도 크게 작용하고 있다. 훨씬 여유가 생겼고 경기 자체를 바라보는 관점도 달라졌다"라고 덧붙였다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김주원이 8일 열린 WBC 대만과의 경기 10회 승부치기에서 홈에서 아웃된 후 망연자실한 표정을 짓고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

유격수는 야구장에서 가장 많은 판단을 내려야 하는 포지션이다. 실책 하나가 경기 흐름을 바꾸기도 한다. 하지만 김주원은 흔들리지 않는 정신력도 갖게 됐다. 그는 "실책을 하면 당연히 데미지는 있다. 하지만 아직 이닝이 끝난 것이 아니기 때문에 실책은 실책으로 두고 바로 다음 플레이를 생각하려고 한다"라고 말했다.

NC 역시 후반기 반등을 노리고 있다. 현재 7위지만 가을야구 마지노선인 5위 두산과는 4경기 차로 격차가 크지 않다. NC는 지난 시즌에도 시즌 막판 기적의 9연승을 질주하며 3.5%의 가을야구 가능성을 뚫고 최종 순위 5위를 기록해, 2년 만에 포스트시즌 복귀에 성공했다.

김주원은 후반기 달라져야 하는 점에 대해 개인보다 팀을 먼저 이야기했다. 그는 "투수가 힘들면 야수들이 더 힘을 내주고, 야수들이 안 좋을 때는 투수들이 버텨주는 식으로 팀이 하나로 뭉치는 것이 가장 중요하다고 생각한다. 그렇게 잘 뭉친다면 충분히 가을야구에 갈 수 있다고 믿는다"라고 말했다.

마지막으로 화려한 목표보다 '꾸준함'을 이야기했다. 김주원은 "가장 중요한 건 부상 없이 시즌을 끝까지 치르는 것이다. 그리고 지금 성적이 크게 떨어지지 않고 꾸준히 유지하면서 더 올라가는 것이 목표다"라고 다짐했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페인, 아르헨 꺾고 월드컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 '축구의 신' 리오넬 메시를 울리며 세계 축구 정상을 탈환했다. 스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 연장 후반 1분에 터진 페란 토레스의 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾었다. 스페인은 2010 남아공 월드컵 이후 16년 만에 사상 두 번째 월드컵 우승을 달성하며 역대 7번째로 월드컵 2회 이상 우승국 반열에 올랐다. 반면 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 타이틀 방어에 실패했다. 메시의 통산 6번째이자, 사실상 그의 월드컵 '라스트 댄스'도 눈물로 막을 내렸다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나의 리오넬 메시가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 아쉬운 표정을 짓고있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 경기 초반부터 양 팀은 강력한 압박과 정교한 빌드업으로 맞붙었다. 전반 5분 스페인의 '19세 초신성' 라민 야말이 다니 올모와 패스를 주고받은 뒤 왼발 슈팅으로 포문을 열었으나 에밀리아노 마르티네스 골키퍼의 선방에 막혔다. 아르헨티나도 곧바로 메시의 배후 침투로 반격했으나, 우나이 시몬 골키퍼가 빠르게 뛰어나와 공을 걷어냈다. 이후 주도권은 서서히 스페인 쪽으로 넘어갔다. 스페인은 유기적인 패스 워크와 즉각적인 전방 압박으로 아르헨티나를 몰아붙였다. 아르헨티나는 전반 44분 핵심 수비수 리산드로 마르티네스가 허벅지 부상으로 쓰러져 니콜라스 오타멘디와 교체되는 악재까지 맞았다. 아르헨티나는 전반 동안 단 1개의 슈팅도 기록하지 못했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 낙심하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 월드컵 역사상 최초로 열린 대규모 하프타임 쇼에서는 마돈나에 이어 한국의 방탄소년단(BTS)이 등장해 인기곡 '다이너마이트'를 부르며 전 세계 팬들을 열광시켰다. 저스틴 비버와 샤키라의 공연까지 이어지며 축제 분위기를 고조시켰다. 후반전에도 스페인의 공세는 계속됐다. 아르헨티나는 후반 시작과 함께 미드필더 니코 곤살레스를 빼고 레안드로 파레데스를 투입하며 중원 싸움을 걸었다. 하지만 로드리를 중심으로 한 스페인의 정교한 빌드업을 제어하지 못했다. 스페인은 후반 17분 미켈 오야르사발과 파비안 루이스 대신 페란 토레스와 페드리를 투입해 공격을 강화했다. 후반 22분 야말의 크로스에 이은 토레스의 헤더와 후반 32분 파우 쿠바르시의 강력한 중거리 슈팅 등 결정적인 기회가 이어졌으나, 모두 아르헨티나의 마르티네스 골키퍼 선방에 걸렸다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 페란 토레스가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 결승골을 터뜨리고 환호하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 정규시간 종료 직전 큰 변수가 발생했다. 후반 추가시간 아르헨티나의 핵심 미드필더 엔소 페르난데스가 쿠바르시에게 거친 반칙을 범해 경고 누적으로 퇴장당했다. 아르헨티나는 수적 열세에 처했다. 이어진 프리킥 상황에서 야말의 날카로운 슈팅마저 마르티네스 골키퍼가 몸을 날려 막아내며 경기는 0의 균형을 깨지 못한 채 연장전으로 돌입했다. 전·후반 90분 동안 슈팅 수 14대0이 말해주듯 스페인이 일방적으로 압도한 흐름이었다. 연장전에서도 스페인의 공세가 이어졌다. 연장 전반 6분 니코 윌리엄스가 골망을 흔들었으나, 앞선 과정에서 미켈 메리노의 반칙이 선언돼 득점이 취소됐다. 아르헨티나는 공격수 훌리안 알바레스를 빼고 수비수 마르코스 세네시를 투입하며 대놓고 승부차기를 노리는 수비 전략으로 버텼다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라민 야말 등 스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스를 끌어 안고 기뻐하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 철통같던 아르헨티나의 방어벽은 연장 후반 시작과 동시에 무너졌다. 연장 후반 1분 페드로 포로가 오른쪽에서 길게 올린 크로스를 윌리엄스가 문전에서 헤더 백패스로 연결했다. 뒤에서 문전으로 쇄도하던 토레스가 이를 강력한 왼발 슈팅으로 연결해 아르헨티나 골문 상단을 꿰뚫었다. 대회 내내 이어진 마르티네스 골키퍼의 선방 쇼를 끝내는 한 방이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스와 기쁨을 나누고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리가 20일(한국시간) 월드컵 우승 트로피를 들어 올리며 동료들과 환호하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시상식에서 박수를 보내고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 실점한 아르헨티나는 뒤늦게 반격에 나섰다. 연장 후반 12분 메시가 페널티 박스 바깥에서 아르헨티나의 경기 첫 번째 슈팅을 날렸으나 메리노의 얼굴에 맞고 굴절됐다. 연장 후반 막판 코너킥 상황에서는 흘러나온 공을 줄리아노 시메오네가 페널티 박스 중앙에서 결정적인 오른발 슈팅으로 연결했으나 골대 위로 벗어났다. 수적 열세를 극복하지 못한 아르헨티나는 끝내 동점골을 터뜨리지 못했다. psoq1337@newspim.com 2026-07-20 07:14
사진
신진서, AI 카타고에 첫 패배 안기다 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계 최강 프로기사 신진서 9단이 인공지능(AI) 카타고의 벽을 넘었다. 신진서는 19일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고를 상대로 290수 만에 흑 4집 반 승리를 거뒀다. [서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트. [그래픽:CHAT GPT] 이로써 신진서는 지난 17일 1국 패배를 설욕하고 승부를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 최종 승자는 3국에서 가려진다. 이번 승리는 2점 접바둑으로 치러졌지만 의미가 작지 않다. 신진서는 현존 최고 성능의 바둑 AI로 평가받는 카타고를 공식 대국에서 꺾은 첫 프로기사가 됐다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 압도적인 모습을 보여왔다. 3점으로 버티는 기사도 많지 않았고, 4점을 놓고도 패하는 사례가 있었다. 신진서는 이날 초반부터 두텁게 판을 짜며 자신이 준비한 흐름으로 대국을 끌고 갔다. 신진서는 160수까지 우세를 유지하며 안정적으로 판을 운영했다. 카타고는 중앙에서 전투를 걸며 반격을 시도했지만, 신진서는 침착하게 대응했다. 승부처에서도 흔들리지 않았다. 신진서는 192수와 194수로 카타고를 압박하며 다시 흐름을 가져왔다. 이후 카타고가 재차 중앙에서 변화를 만들었지만, 신진서는 자신의 구상을 지키며 끝내 리드를 내주지 않았다. 10년 전 이세돌 9단은 알파고와 호선 대국에서 역사적인 1승(4패)을 거뒀다. 이후 AI의 기력이 비약적으로 발전한 상황에서 나온 신진서의 2점 접바둑 승리도 인간 기사에게 의미 있는 성과로 평가된다. 신진서는 이번 대국 승리로 승리 수당 5000만원도 확보했다. 대국은 3번기로 진행되며, 신진서가 2승 이상을 거두면 부상으로 제네시스 G90을 받는다. football1229@newspim.com 2026-07-19 15:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동