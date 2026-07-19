고양특별시, 고독사 예방 위해 '어르신 안부 묻는 우유 배달' 추진

AI 핵심 요약beta
- 고양시가 19일 고독사 위험가구 우유배달 협약을 맺었다.
- 덕양구 150가구에 주 3회 안부를 확인하며 위기징후를 살핀다.
- 시는 발견 즉시 돌봄 연계하고 사업을 전역으로 확대한다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특별시가 고독사 위험이 큰 시민에게 우유를 전달하며 위기 징후를 조기에 발견해 의료·요양 통합돌봄 서비스와 연계하는 사업을 추진한다.
고양특별시는 고양형 통합돌봄체계 구축을 위해 '사단법인 어르신의 안부를 묻는 우유 배달'과 이런 내용의 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.
협약에 따라 '(사)어르신의 안부를 묻는 우유 배달'은 덕양구 지역 독거노인 등 약 150가구에 주 3회 우유를 배달하며 안부를 확인한다.
특히 배달 과정에서 우유가 수거되지 않거나 연락 두절, 건강 이상 등 위기 징후가 발견되면 즉시 시에 통보하고 시는 현장 확인 후 필요한 의료·요양·돌봄 서비스를 신속히 연계한다.
시는 이번 협약을 통해 덕양구에서 일산동구·일산서구까지 사업을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.
민경선 시장은 "단순한 우유 배달을 넘어 돌봄이 필요한 시민을 지역사회가 함께 살피는 민관 협력 모델"이라며 "앞으로도 다양한 민간기관과 협력해 촘촘한 통합돌봄 체계를 구축하고 시민들이 살던 곳에서 안전하고 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
'사단법인 어르신의 안부를 묻는 우유 배달'은 비영리 공익법인으로 지난 2003년 100가구를 지원한 것을 시작으로 현재 활동 범위가 전국 72개 지자체로 확산 6000여 명의 어르신과 취약계층에 우유와 따뜻한 마음을 전달하고 있다.
한편 민선 9기 고양시의 핵심 복지 공약인 '고양형 통합돌봄체계'는 신청을 기다리는 행정에서 벗어나 지역 사회가 연계해 일상에서 돌봄이 작동하는 생활밀착형 안전망을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.
skyimhan@newspim.com