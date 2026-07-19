[NBA] 이현중, 서머리그 최종전서 3점슛 3방…구단 선택 기다린다

AI 핵심 요약beta
- 이현중이 19일 서머리그 순위전에서 선발로 나와 25분간 뛰며 외곽슛 능력을 발휘했다.
- 이현중은 9점 7리바운드 등 활약하며 팀 승리에 기여했고 샌안토니오는 피닉스를 86-81로 이겼다.
- 세 번째 서머리그를 4승 1패로 마친 이현중은 NBA 구단 선택을 기다리며 FIBA 월드컵 예선 준비에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로농구(NBA)에 도전하는 이현중이 서머리그 마지막 경기에서 장기인 외곽슛 능력을 보여줬다.
샌안토니오 스퍼스 소속 이현중은 19일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 토머스 앤드 맥 센터에서 열린 2026 NBA 서머리그 피닉스 선스와 순위 결정전에 선발 출전해 25분 47초를 뛰었다.
이현중은 이날 9점 7리바운드 2어시스트 2스틸 1블록슛을 기록했다. 3점슛은 5개를 던져 3개를 성공했다.
득점은 모두 전반에 나왔다. 이현중은 전반에만 3점슛 3개를 꽂아 넣으며 샌안토니오의 공격 흐름에 힘을 보탰다.
후반에는 추가 득점에 실패했지만 리바운드와 수비에서 존재감을 보였다. 샌안토니오는 피닉스를 86-81로 꺾었다.
샌안토니오는 예선에서 3승 1패를 기록했지만 결선 진출에는 실패했다. 이날 순위 결정전 승리로 서머리그를 4승 1패로 마무리했다.
이현중은 지난 16일 유타 재즈전에서 서머리그 개인 최다인 22점을 올린 데 이어 이날도 외곽슛으로 자신의 강점을 다시 보여줬다.
세 번째 서머리그 도전을 마친 이현중은 이제 NBA 구단의 선택을 기다린다. 일정이 끝난 뒤에는 휴식을 취하고 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 윈도우4를 준비하는 대표팀에 합류할 전망이다.
football1229@newspim.com