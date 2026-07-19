시흥시 올해 첫 말라리아 환자 발생...거주지 긴급 방역·감시 강화

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 최근 관내에서 올해 들어 첫 말라리아 환자가 발생함에 따라 즉각적인 역학조사와 긴급 방역 소독을 실시하는 등 지역사회 확산 차단에 총력을 기울이고 있다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 이번에 확진된 환자는 최근 발열과 근육통 등의 증상이 나타나 의료기관을 방문했다가 말라리아 양성 판정을 받았다.
시는 환자 발생 직후 감염 경로와 상세 이동 동선, 공동 노출자 유무 등에 대한 정밀 역학조사에 착수했으며 환자의 거주지와 인근 주변 지역을 대상으로 방역 소독 조치를 전면 완료했다. 현재까지 관내에서 추가 확진자는 나오지 않은 상태다.
말라리아는 주로 5월부터 10월 사이 말라리아 원충에 감염된 '얼룩날개모기'에 물려 전파되는 제3급 법정감염병이다.
감염 시 주요 증상으로는 대개 48시간 주기로 반복되는 오한, 고열, 발한을 비롯해 두통, 근육통, 전신 쇠약감 등이 동반된다. 잠복기는 수일에서 수개월까지 다양하며 초기에는 단순 감기몸살과 증상이 유사하므로 모기 활동기에 의심 증상이 발현되면 즉시 의료기관을 찾아야 한다.
특히 최근 기온 상승으로 하천변 산책이나 야간 야외 운동, 캠핑 등 외부 활동이 급증하고 있어 모기가 주로 활동하는 야간 및 새벽 시간대에는 모기 물림에 대한 각별한 주의가 요구된다.
시는 첫 환자가 발생한 지역을 중심으로 집중 방역을 전개하는 한편 모기 유충의 주 서식지인 하천변과 풀숲 등의 고인 물을 제거하는 환경 정비 작업을 지속할 방침이다. 시민들에게는 ▲야간 외출 시 밝은색의 긴소매·긴바지 착용 ▲모기 기피제 및 매트 사용 ▲가정 내 방충망 정비 ▲집 주변 화분 받침대 등 고인 물 수시 제거 등 예방수칙 준수를 강력히 당부했다.
현재 시흥시보건소는 말라리아 감염 여부를 신속하게 확인할 수 있는 '신속진단검사'를 무료로 상시 실시하고 있으며 검사 결과 양성이 나올 경우 관내 의료기관과 연계해 즉각적인 치료를 지원하고 있다. 검사를 원하는 시민은 시흥시보건소 질병관리과로 문의하면 안내받을 수 있다.
이형정 시흥시보건소장은 "말라리아는 치명적인 상급 질환과 달리 조기에 발견해 처방에 따라 치료하면 완치가 가능한 질환"이라며 "야외 활동 후 원인을 알 수 없는 발열이나 오한이 발생하면 지체 없이 보건소나 의료기관을 찾아 검사를 받고 일상 속 모기 기피 수칙도 철저히 이행해 달라"고 말했다. 이어 "향후 선제적인 방역망 가동과 모기 감시 체계를 더욱 촘촘히 강화해 시민들의 건강권 확보에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
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