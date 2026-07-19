광명시, 전동보장구 급속 충전기 20대 추가 설치

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 전동휠체어나 전동스쿠터 등 전동보장구를 이용하는 장애인과 고령층 등 이동약자의 안전한 이동권을 보장하기 위해 급속 충전기 20대를 추가 설치했다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 '장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙' 개정 기조에 선제적으로 발맞춰 최근 시청 종합민원실과 관내 모든 동 행정복지센터에 전동보장구 충전기 설치를 전면 완료했다.
전동보장구는 교통약자들의 필수적인 이동 수단임에도 불구하고 그동안 충전 인프라가 부족해 이용자들이 장시간 외출 시 배터리 방전 우려 등으로 이동에 큰 불편을 겪어왔다.
이에 시는 이용자들이 일상 생활권 안에서 충전 시설에 손쉽게 접근할 수 있도록 주민 거점 공간이자 접근성이 뛰어난 동 행정복지센터를 중심으로 충전 인프라를 대폭 확충했다.
광명시는 그간 KTX 광명역을 비롯해 종합사회복지관, 장애인보장구수리지원센터, 보건소, 지하철 7호선 광명사거리역 등에서 총 13대의 충전기를 가동해 왔다. 이번에 20대를 대거 추가 설치함에 따라 관내에서 가동되는 전동보장구 급속 충전기는 총 33대로 늘어났다.
이번 인프라 확대로 이용자들은 이동 중 급작스러운 방전에 대한 심리적 부담을 덜고 가까운 동사무소 등에서 언제든 편리하게 충전 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 시는 교통약자들의 안전한 이동 편의 증진은 물론 이들의 자발적인 사회 참여와 외부 활동을 활성화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
박승원 광명시장은 "전동보장구 충전 인프라 확대는 우리 사회 이동약자들의 당연한 권리인 이동권을 실질적으로 보장하고 일상 속 작은 불편까지 세심하게 덜어주는 중요한 도시 기반"이라며 "앞으로도 시민들이 삶의 현장에서 즉각적으로 체감할 수 있는 꼼꼼한 생활밀착형 복지 정책을 꾸준히 발굴하고 확대해 나가겠다"고 말했다.
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