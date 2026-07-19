조상호 세종시장, 25개 읍면동 누빈다…"시민 목소리 직접 청취"

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 조상호 세종시장이 25개 읍면동을 차례로 찾아 주민들과 직접 지역 현안을 논의한다. 시민의 일상에서 나온 의견을 정책에 반영하는 현장 중심 시정을 본격화하겠다는 취지다.
세종시는 조 시장이 오는 23일 조치원읍을 시작으로 다음달 28일까지 25개 읍면동 행정복지센터를 순회하며 주민과의 대화를 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 방문은 '시민의 삶을 내 상처를 돌보듯 살핀다'는 시민여상(視民如傷)의 시정 철학을 바탕으로 주민들의 불편과 지역별 현안을 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다.
행사에는 참여를 희망하는 시민 누구나 참석할 수 있다. 조 시장은 읍면동별 주요 현안을 공유하고 주민들이 제시하는 건의 사항과 정책 제안을 들은 뒤 해결 방안을 함께 논의할 예정이다.
시는 이번 순회 방문을 통해 지역별 생활 현안을 보다 세밀하게 파악하고 주민들이 변화를 체감할 수 있는 소통 행정을 강화한다는 계획이다.
조상호 시장은 "시민의 일상 속 불편과 지역의 목소리를 직접 듣고 해결책을 함께 찾겠다"며 "현장에서 나온 의견을 시정에 충실히 반영해 시민이 체감하는 행정을 만들겠다"고 말했다.
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