수원시 '글로벌문화관광축제위원회' 출범..."세계적 관광산업 도시 도약"

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원특례시장이 "정조대왕능행차 공동재현을 기반으로 한 '케이(K)-컬처로드'를 글로벌 축제로 만들어 '세계적인 문화관광산업 도시 수원'으로 도약하겠다"고 19일 밝혔다.
이날 수원컨벤션센터에서 열린 '글로벌문화관광축제위원회 발대식'은 수원시가 글로벌 문화관광축제도시로 도약하는 새로운 출발을 알리고 시민들에게 '글로벌 문화관광도시 수원'의 비전을 공유하는 행사였다.
발대식 후에는 이재준 수원시장, 김준혁(수원시정) 의원, 정란수 한양대 관광학과 교수, 이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디(Alberto Mondi)가 패널로 참여한 토크콘서트가 진행됐다.
토크콘서트에서는 해외 관광객이 본 수원의 매력, 관광자원으로서 수원화성의 세계적 경쟁력, 수원화성 3대 축제의 성장 가능성 등을 주제로 이야기를 나눴다.
알베르토 몬디씨는 "한국에 19년 동안 살면서 수원을 많이 와 봤고, 외국인 친구들이 한국에 오면 '수원에 꼭 가보라'고 추천한다"며 "수원을 다녀온 친구들은 다들 만족한다"고 말했다.
정란수 한양대 교수는 "세계적인 문화관광축제도시로 나아가는 데 필요한 세 가지는 대표성, 참여성, 체류성"이라며 "수원을 서울에서 가장 가까운 '세계유산 축제도시'로 브랜딩할 필요가 있다"고 의견을 전했다.
김준혁 의원은 "수원화성 안에 담겨 있는 정조대왕의 개혁 정신과 백성을 사랑한 위민 정신 등 스토리를 널리 알려 관광객을 이끌 수 있다"고 말했다.
이재준 시장은 "수원이 갖고 있는 볼거리, 즐길거리, 체험거리 등 축제 콘텐츠를 널리 알리고 축제 공간을 확장해야 한다"며 "또 우리 시민들이 관광객들을 따뜻하게 맞아준다면 더 많은 관광객이 수원을 찾을 것"이라고 전망했다.
한편 수원시는 수원화성 3대 축제를 세계인이 찾는 문화관광 콘텐츠로 육성하고 축제와 관광, 역사문화자원, 지역 상권, 시민참여가 연결되는 '체류형 관광도시'의 기반을 강화한다는 계획이다.
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