[2026WC] "케인 왜 수비적으로 썼나"...투헬 전술 비판한 트럼프

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026 북중미 월드컵 준결승전에서 탈락한 잉글랜드 대표팀의 전술에 대해 지적하자 토마스 투헬 잉글랜드 감독은 불쾌감을 노골적으로 드러냈다.
dpa통신과 영국 인디펜던트 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 17일(현지시간) 뉴욕에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 리셉션 행사에서 잉글랜드 공격수 해리 케인을 언급했다. 트럼프 대통령은 "잉글랜드가 선제골을 넣고 최고의 선수를 수비적으로 사용한 것은 특이하다"고 꼬집었다.
이어 "내가 축구에 대해 뭘 알겠느냐"라면서도 "앞서가던 상황에서 최고의 선수를 수비에 묶어둔 것 같다. 조금은 공격적으로 해야 하지 않겠느냐"며 훈수를 뒀다. 옆에 있던 잔니 인판티노 FIFA 회장은 웃음을 터뜨렸다.
잉글랜드는 아르헨티나와의 준결승전에서 후반 10분 앤서니 고든의 골로 리드를 잡았다. 하지만 토마스 투헬 잉글랜드 감독은 이른 시간 수비수를 추가 투입하며 잠그기 전술을 택했다. 잉글랜드는 후반 40분과 47분 연속 실점하며 역전패했고, 결승 진출이 좌절됐다. 경기 직후 잉글랜드 축구팬들은 투헬 감독의 소극적인 용병술과 전술을 향해 비판을 쏟아냈다.
프랑스와의 3·4위 결정전 기자회견에 참석한 투헬 감독은 트럼프 대통령의 발언을 전한 취재진을 향해 "지금 트럼프를 증인으로 내세우려는 것이냐"라며 발끈했다.
투헬 감독은 케인의 수비 가담 역할에 대한 질문이 이어지자 "우리는 충분히 적극적이지 못했다"면서도 "하지만 그런 상황에선 모든 선수가 깊게 내려와 수비하는 것이 정상"이라며 자신의 전술을 항변했다.
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