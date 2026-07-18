경남교육청 '제16회 대학진학박람회' 성황…1만8000여명 참석

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 맞춤형 진학 상담과 입시 정보를 제공했다.
도교육청은 18일 창원컨벤션센터에서 '제16회 대학진학박람회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 박람회는 학생과 학부모에게 대입 정보를 체계적으로 제공하고 진학 전략 수립을 지원하기 위해 마련된 행사다. 사전 예약자 8210명을 포함해 총 1만8000여 명이 현장을 찾았다.
행사장 내 대학홍보관에서는 각 대학 입학사정관이 참여해 전형별 특징과 입시 동향을 안내했다. 진학상담관에서는 도교육청 대학진학전문위원단이 학생의 학업 성취도와 진로 희망 등을 반영한 1대1 상담을 진행했다.
도교육청과 EBS가 공동 운영한 학습전략설명회에서는 수능 출제 경향과 영역별 학습 방법이 제시됐다. 주제특강관에서는 수시 지원 전략과 면접 준비 방법, 대학별 전형 특징 등을 다뤘다.
특수학과관에서는 의학·항공·예체능 등 분야 진학 사례가 소개됐다. 관련 전공에 진학한 선배들이 지원 과정과 준비 경험을 공유했다.
도교육청은 2028학년도 대입 개편안에 대비해 교사 대상 연수를 확대하고 고등학교 1·2학년을 위한 맞춤형 진학 프로그램도 운영했다.
권순기 교육감은 "공신력 있는 대입 정보 제공과 맞춤형 상담을 통해 학생들의 진로 설계를 지원하겠다"고 말했다.
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