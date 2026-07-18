[MLS] 드디어 터졌다...손흥민, LA 갤럭시전서 리그 첫 골 폭발

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민(34·LA FC)이 소속팀 복귀전에서 드디어 리그 마수걸이 골을 터뜨렸다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아픔을 털어낸 통쾌한 한 방이었다.
LA FC는 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 카슨의 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 열린 2026 메이저리그사커(MLS) 정규리그 16라운드 LA 갤럭시와의 원정 경기(엘 트라피코)에 최전방 중앙 공격수로 선발 출전했다. 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그가 좌우 날개로 호흡을 맞췄고 위고 요리스가 골문을 지켰다.
서부 콘퍼런스 5위 LA FC와 9위 LA 갤럭시의 'LA 더비'답게 초반부터 불꽃이 튀었다. 선제골은 LA FC의 몫이었다. 전반 26분 샤펠버그의 크로스에 이은 마르코 델가도의 연속 슈팅이 갤럭시의 골망을 흔들었다. 기세를 잡은 LA FC는 전반 43분 페널티킥을 얻어냈다. 손흥민은 자신이 차는 듯 공을 들고 있다가 부앙가에게 건넸다. 부앙가가 깔끔하게 PK를 성공시켜 LA FC는 2-0으로 전반을 마쳤다.
전반 내내 활발한 움직임으로 기회를 엿보던 손흥민은 후반 12분 마침내 포효했다. 마티외 슈아니에르의 패스를 받은 손흥민은 델가도와 자로 잰 듯한 2대1 패스를 주고받으며 상대 수비진을 완벽하게 허문 뒤 페널티 지역에서 강력한 오른발 낮게 깔아 차 골문 왼쪽 구석을 뚫었다.
올해 리그에서 득점 없이 도움만 9개를 기록했던 손흥민의 시즌 16경기 만의 리그 첫 골이자 지난해 11월 밴쿠버화이트캡스와 경기 이후 237일 만에 터진 득점이었다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서 기록한 2골을 더하면 시즌 3호 골이다. 시즌 공격 포인트는 1골 9도움으로 늘어났다.
손흥민은 후반 15분 부앙가에게 패스해 부앙가의 유효슈팅을 만들어냈고 이어진 코너킥 상황에서 유효슈팅을 하는 등 자신감을 회복한 모습을 보였다. 손흥민은 후반 30분 타일러 보이드와 교체돼 경기를 마쳤다. 자신의 첫 LA 더비에 출전한 손흥민은 슈팅 6회, 유효슈팅 3회, 기회 창출 2회 등 자신감을 회복할 만한 경기를 펼치면서 MLS 후반기 전망을 밝혔다.
3-0으로 대승을 거둔 LAFC는 8승 3무 5패(승점 27)가 되면서 서부 콘퍼런스 3위로 도약했다.
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